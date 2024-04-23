Мигрант, который обидел Русскую Ронду из UFC, получил по заслугам
Оскорбившего девушек в Челябинске иностранца оштрафовали и выдворили из России
Мигранта, который в Челябинске на автомобиле подрезал бойца UFC Ирину Алексееву (выступает под ником Русская Ронда) и её подругу со словами "У нас так не ходят", выдворят из России. Об этом сообщили в полиции Южного Урала.
Мигранта оштрафовали и выдворили из России. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала
"Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска он признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания)", — рассказали в полиции, добавив, что иностранцу назначили административный штраф и выдворение из России.
Его оштрафовали на семь тысяч рублей по статье 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в РФ).
Спортсменка рассказала об инциденте. Видео © SHOT
Как уже рассказывал Life.ru, мигрант, который месяц назад приехал на заработки в Россию, чуть не сбил двух девушек, потому что ему не понравился внешний вид спортсменок — они ехали на велосипедах в шортах. Иностранец "подрезал" россиянок, а после начал кричать и оскорблять, называя свиньями.
По словам самой Ирины, мужчина активно интересовался полом — мужики они или девчонки, а также заявил, что "у них" не извиняются перед женщинами за хамство. В итоге сделать это всё же пришлось. Как пишет SHOT, сегодня обе спортсменки выслушали Исломиддина в полицейском участке. Вот только в искренность его слов никто не поверил.