Мигрант, который обидел Русскую Ронду из UFC, получил по заслугам

Мигранта, который в Челябинске на автомобиле подрезал бойца UFC Ирину Алексееву (выступает под ником Русская Ронда) и её подругу со словами "У нас так не ходят", выдворят из России. Об этом сообщили в полиции Южного Урала.

Мигранта оштрафовали и выдворили из России. Видео © Telegram / Полиция Южного Урала

"Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска он признан виновным в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания)", — рассказали в полиции, добавив, что иностранцу назначили административный штраф и выдворение из России.

Его оштрафовали на семь тысяч рублей по статье 18.8 КоАП (нарушение режима пребывания в РФ).

Спортсменка рассказала об инциденте. Видео © SHOT

Как уже рассказывал Life.ru, мигрант, который месяц назад приехал на заработки в Россию, чуть не сбил двух девушек, потому что ему не понравился внешний вид спортсменок — они ехали на велосипедах в шортах. Иностранец "подрезал" россиянок, а после начал кричать и оскорблять, называя свиньями.