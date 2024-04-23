На Урале мигрант чуть не сбил Русскую Ронду из UFC и назвал её свиньёй за внешний вид

В Челябинске мигрант, который приехал на заработки всего месяц назад, чуть не сбил двух девушек на велосипедах и осыпал их оскорблениями за внешний вид, заявив, что у них так не ходят. Делом уже заинтересовался СК, а полиция оперативно задержала агрессивного мужчину.

Как стало известно SHOT, 22 апреля 24-летний мигрант на машине подрезал двух девушек, которые ехали по двору на велосипедах, и собирался на них наехать. Водителю не понравился внешний вид 33-летней Ирины Алексеевой — профессионального бойца смешанных единоборств, участницы UFC (выступает под ником Русская Ронда). Приезжий стал кричать, что "у нас так не ходят", называл девушек свиньями и шайтанами.

В Челябинске мужчина чуть не сбил двух девушек на велосипедах и оскорбил за внешний вид. Видео © SHOT

Спортсменка обратилась в полицию, и мужчину оперативно задержали. Он уже публично принёс извинения и самим велосипедисткам, а заодно и всем девушками города.

"Я извиняюсь перед девушками Челябинска за своё поведение, больше такого не повторится", — заявил мигрант.

В Челябинске мигрант извинился за оскорбление девушек за внешний вид. Видео © Telegram / "Полиция Южного Урала"