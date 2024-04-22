"Выпил и не контролировал эмоции": В Пензе задержали оскорблявшего участников СВО треш-стримера
Силовики в Пензе задержали треш-стримера, оскорблявшего участников СВО
В Пензе задержали треш-стримера, публиковавшего видео с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.
В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО. Видео © Telegram / Ирина Волк
"Мои коллеги из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции", — рассказала Волк.
Видеозапись с резкими высказываниями против бойцов СВО обнаружили ещё в апреле. Однако подозреваемый уехал в Пензу, где жил в квартире, оформленной на другое имя. Оперативники отыскали и задержали злоумышленника, в ближайшее время его доставят в Волгоград для проведения следственных мероприятий.
Ранее Life.ru писал, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции участника СВО в Санкт-Петербурге. Ход расследования он приказал поставить на контроль в центральном аппарате ведомства.
Telegram / Ирина Волк