"Выпил и не контролировал эмоции": В Пензе задержали оскорблявшего участников СВО треш-стримера

В Пензе задержали треш-стримера, публиковавшего видео с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции. Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в телеграм-канале.

В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО. Видео © Telegram / Ирина Волк

"Мои коллеги из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции", — рассказала Волк.

Видеозапись с резкими высказываниями против бойцов СВО обнаружили ещё в апреле. Однако подозреваемый уехал в Пензу, где жил в квартире, оформленной на другое имя. Оперативники отыскали и задержали злоумышленника, в ближайшее время его доставят в Волгоград для проведения следственных мероприятий.