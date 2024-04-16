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16 апреля, 13:22

Бастрыкин приказал завести дело на полицейских, избивших бойца СВО в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по факту избиения сотрудниками полиции участника СВО в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ в своём телеграм-канале.

"В соцмедиа размещена информация о том, что в Санкт-Петербурге сотрудники полиции избили участника СВО. Следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу по данному факту проводится доследственная проверка", — сказано в сообщении ведомства.

Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Северной столице Олегу Бобкову возбудить уголовное дело против сотрудников полиции и представить ему доклад об установленных обстоятельствах происшествия. Ход расследования он приказал поставить на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ранее Михаил Мишустин заявил, что государство будет оказывать помощь участникам СВО в полном объёме и своевременно. По его словам, правительство пристально следит за оказанием поддержки для тех, кто исполняет воинский долг, а также для их близких.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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