Участники спецоперации получат приоритет при регистрации на авиарейсы

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рекомендовало авиаперевозчикам обслуживать пассажиров – участников специальной военной операции в приоритетном порядке. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию телеграммы, которую ведомство направило в адрес авиакомпаний и операторов аэропортов.

Журналисты сообщили, что этот документ был пописан главой Росавиации Дмитрием Ядровым. В телеграмме говорится о том, что регулятор рекомендует предусмотреть приоритет для указанной категории граждан при регистрации на рейсы и при досмотре. Помимо того, в ведомстве потребовали исключить случаи некорректного общения персонала с военнослужащими.

"Прошу принять меры по обеспечению корректного и внимательного обслуживания в аэропортах и на бортах воздушных судов военнослужащих – участников СВО", — говорится в телеграмме за подписью главы Росавиации.

Представители средства массовой информации обратились по этому поводу в пресс-службу столичного аэропорта Шереметьево, где им подтвердили факт получения этой телеграммы. Стоит отметить, что в самом Федеральном агентстве воздушного транспорта не стали комментировать эту новость.