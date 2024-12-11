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Регион
11 декабря, 01:39

Непобеждённому в ММА брату Хабиба Нурмагомедова стали поступать угрозы перед боем

Боец MMA Двалишвили пообещал найти и «отшлёпать» Нурмагомедова после боя

Умар Нурмагомедов (слева) и Мераб Двалишвили. Обложка © X / Umar Nurmagomedov / Merab «The Machine» Dvalishvili

Умар Нурмагомедов (слева) и Мераб Двалишвили. Обложка © X / Umar Nurmagomedov / Merab «The Machine» Dvalishvili

Грузинский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что хочет разобраться с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым после их титульного боя, который состоится 19 января на турнире UFC 311. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Двалишвили отметил, что не собирается создавать проблем перед поединком и не будет провоцировать Нурмагомедова до турнира. Однако по окончании пятираундовой встречи в восьмиугольнике разговор продолжится, пообещал действующий чемпион.

«После боя я его отшлёпаю, потому что в октагоне — это ненастоящий бой. Это спорт. Если Умар не извинится, это произойдёт. Если мне надо будет приехать в Дагестан, я сделаю это. <…> Умар допустил ошибку и заплатит за неё. Я не хочу решать эту проблему до боя, но после боя я найду его», — высказался боец.

Умар Нурмагомедов ворвался в топ легчайшего веса UFC на глазах у Хабиба
Умар Нурмагомедов ворвался в топ легчайшего веса UFC на глазах у Хабиба

Напомним, что обладатель титула и претендент на чемпионский пояс в легчайшем весе не впервые выясняют отношения. На одной из пресс-конференций спортсмены устроили настоящий словесный баттл, причём грузин нередко переходил на личности, тогда как россиянин старался не вестись на провокации. Впрочем, Двалишвили не впервые позволяет себе дерзости в отношении наших бойцов. Ранее он публично оскорбил и экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна.

Анатолий Цейко
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