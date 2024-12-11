Непобеждённому в ММА брату Хабиба Нурмагомедова стали поступать угрозы перед боем

Грузинский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что хочет разобраться с непобеждённым россиянином Умаром Нурмагомедовым после их титульного боя, который состоится 19 января на турнире UFC 311. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала The Ariel Helwani Show.

Двалишвили отметил, что не собирается создавать проблем перед поединком и не будет провоцировать Нурмагомедова до турнира. Однако по окончании пятираундовой встречи в восьмиугольнике разговор продолжится, пообещал действующий чемпион.

«После боя я его отшлёпаю, потому что в октагоне — это ненастоящий бой. Это спорт. Если Умар не извинится, это произойдёт. Если мне надо будет приехать в Дагестан, я сделаю это. <…> Умар допустил ошибку и заплатит за неё. Я не хочу решать эту проблему до боя, но после боя я найду его», — высказался боец.