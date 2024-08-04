Умар Нурмагомедов ворвался в топ лёгчайшего веса UFC на глазах у Хабиба
Умар Нурмагомедов победил американца Сэндхагена на турнире UFC в ОАЭ
Мидл-кик в исполнении Нурмагомедова. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Главный поединок турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби завершился уверенной победой россиянина Умара Нурмагомедова. Соперником дагестанца оказался топовый американский спортсмен Кори Сэндхаген, до этого занимавший вторую строчку в рейтинге легчайшего веса.
Поединок продлился все пять раундов. Большую часть времени бойцы мерились силами в стойке, где Нурмагомедов превзошёл оппонента по количеству акцентированный ударов. Однако лишь кулачной "перестрелкой" дело не ограничилось — россиянин провёл американцу пять бросков и записал в свой актив почти 4,5 минуты контроля в партере. Секундировал дагестанца известнейший экс-чемпион UFC и его двоюродный брат Хабиб Нурмагомедов.
По итогам поединка судьи отдали победу Умару, причём один из них записал в пользу россиянина все пять раундов. Теперь в активе 28-летнего спортсмена 18 побед без единого поражения.
Марк Годдард поднимает руку победителя. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Со-главным событием турнира стал поединок не знающего поражений россиянина Шары Буллета и поляка Михала Олексейчука. Бой тоже продлился всю дистанцию, завершившись победой дагестанца.