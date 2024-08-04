Непобеждённый Шара Буллет продлил серию побед, размазав поляка в UFC

Первую треть 15-минутного отрезка польский спортсмен посвятил попыткам уронить визави сильными ударами левой руки. Однако победителем из разменов чаще выходил Магомедов, который к тому же рассёк сопернику скулу под левым глазом. Осознав преимущество оппонента в стойке, во втором и третьем раунде Олексейчук сделал ставку на борьбу и даже смог провести Шаре несколько тейк-даунов. Впрочем, возня в партере не принесла ему дивидендов. А последний бросок за минуту до конца поединка и вовсе обернулся для Михала градом ударов локтями.