Непобеждённый Шара Буллет продлил серию побед, размазав поляка в UFC
Боец UFC Шара Буллет победил Михала Олексейчука и продлил серию без поражений
Момент боя Магомедова и Олексейчука. Обложка © Telegram / UFC Eurasia
Российский средневес Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) одержал третью по счёту победу в UFC, одолев поляка Михала Олексейчука на турнире в Абу-Даби. Бой завершился единогласным решением в пользу непобеждённого дагестанца.
Первую треть 15-минутного отрезка польский спортсмен посвятил попыткам уронить визави сильными ударами левой руки. Однако победителем из разменов чаще выходил Магомедов, который к тому же рассёк сопернику скулу под левым глазом. Осознав преимущество оппонента в стойке, во втором и третьем раунде Олексейчук сделал ставку на борьбу и даже смог провести Шаре несколько тейк-даунов. Впрочем, возня в партере не принесла ему дивидендов. А последний бросок за минуту до конца поединка и вовсе обернулся для Михала градом ударов локтями.
По завершении полной дистанции боя судьи отдали победу россиянину. Теперь на его счету 14 побед при полном отсутствии поражений.
Объявление победителя. Фото © Telegram / UFC Eurasia
А недавно UFC анонсировал второй реванш между мексиканкой Алексой Грассо и уроженкой Киргизии Валентиной Шевченко. Поединок представительниц наилегчайшего веса состоится перед главным событием UFC 306 14 сентября.