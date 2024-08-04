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3 августа, 22:17

Непобеждённый Шара Буллет продлил серию побед, размазав поляка в UFC

Боец UFC Шара Буллет победил Михала Олексейчука и продлил серию без поражений

Момент боя Магомедова и Олексейчука. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Момент боя Магомедова и Олексейчука. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Российский средневес Шара Буллет (Шарабутдин Магомедов) одержал третью по счёту победу в UFC, одолев поляка Михала Олексейчука на турнире в Абу-Даби. Бой завершился единогласным решением в пользу непобеждённого дагестанца.

Первую треть 15-минутного отрезка польский спортсмен посвятил попыткам уронить визави сильными ударами левой руки. Однако победителем из разменов чаще выходил Магомедов, который к тому же рассёк сопернику скулу под левым глазом. Осознав преимущество оппонента в стойке, во втором и третьем раунде Олексейчук сделал ставку на борьбу и даже смог провести Шаре несколько тейк-даунов. Впрочем, возня в партере не принесла ему дивидендов. А последний бросок за минуту до конца поединка и вовсе обернулся для Михала градом ударов локтями.

По завершении полной дистанции боя судьи отдали победу россиянину. Теперь на его счету 14 побед при полном отсутствии поражений.

Объявление победителя. Фото © Telegram / UFC Eurasia

Объявление победителя. Фото © Telegram / UFC Eurasia

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Илья Пушкарев
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