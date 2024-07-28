UFC объявила дату второго реванша между Грассо и Шевченко
Третий бой между Грассо и Шевченко пройдёт 14 сентября на UFC 306
Постер, представляющий третий бой между Алексой Грассо и Валентиной Шевченко. Обложка © X / UFC
Третий бой между чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе мексиканкой Алексой Грассо и уроженкой Киргизии Валентиной Шевченко состоится 14 сентября в Лас-Вегасе, штат Невада.
Их поединок станет со-главным на турнире UFC 306.
Напомним, первый бой в марте 2023 года Грассо выиграла удушающим приёмом и отобрала у Шевченко чемпионский пояс. Это было первое поражение Валентины за шесть лет. Их реванш в сентябре того же года завершился ничьей.