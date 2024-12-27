Телеканал «Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ боёв UFC в России

Российский телеканал «Матч ТВ» заключил сделку с крупнейшим бойцовским промоушеном UFC на эксклюзивные права для показа боёв в России. Сделка, как сообщает РБК, рассчитана на три года и охватывает трансляции как на телевидении, так и в цифровой среде.

Первая трансляция состоится уже 19 января. Зрители смогут увидеть в прямом эфире бои чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева и представителя Армении Армана Царукяна, а также грузина Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.

Напомним, что предыдущий контракт между «Матч ТВ» и UFC был подписан в 2021 году, однако из-за политической ситуации в 2022 году многие крупные спортивные сделки были приостановлены.