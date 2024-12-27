Телеканал «Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ боёв UFC в России
Ринг-гёрл. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / A.RICARDO
Российский телеканал «Матч ТВ» заключил сделку с крупнейшим бойцовским промоушеном UFC на эксклюзивные права для показа боёв в России. Сделка, как сообщает РБК, рассчитана на три года и охватывает трансляции как на телевидении, так и в цифровой среде.
Первая трансляция состоится уже 19 января. Зрители смогут увидеть в прямом эфире бои чемпиона промоушена в лёгком весе Ислама Махачева и представителя Армении Армана Царукяна, а также грузина Мераба Двалишвили и Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США.
Напомним, что предыдущий контракт между «Матч ТВ» и UFC был подписан в 2021 году, однако из-за политической ситуации в 2022 году многие крупные спортивные сделки были приостановлены.
Ранее Life.ru сообщал, что украинская ассоциация футбола подала жалобу в ФИФА и УЕФА из-за того, что в трансляции жеребьёвки европейской квалификации чемпионата мира показали карту, на которой Крым не является частью Украины. Кроме того, УАФ пожаловалась на появление флага Донецкой народной республики (ДНР) во время матча основного этапа Лиги Европы между киевским «Динамо» и испанским «Реал Сосьедад».