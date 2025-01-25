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25 января, 09:16
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Бойца MMA Дудакову, ударившую тренера после поражения, исключили из UFC

Виктория Дудакова. Обложка © Telegram / Victoria Dudakova

Виктория Дудакова. Обложка © Telegram / Victoria Dudakova

Российскую девушку-бойца ММА Викторию Дудакову, которая ударила своего тренера Гасанали Гасаналиева после поражения на UFC, выгнали из организации. Об этом говорится на странице UFC Roster Watch в социальной сети X.

Вместе с Дудаковой организация попрощалась с россиянином Магомедом Гаджиясуловым и украинцем Игорем Потерей. В ночь с 11 на 12 января Дудакова проиграла в бою с американкой Фатимой Клайн. Когда тренер хотел обнять проигравшую, девушка ударила его по лицу, но вскоре извинилась.

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Недавно чемпион UFC в легчайшем весе из Грузии Мераб Двалишвили признался, что сжульничал во время проверки со стороны атлетической комиссии штата Калифорния перед поединком с россиянином Умаром Нурмагомедовым. Он показал комиссару одну и ту же ногу дважды.

Николай Рюмин
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