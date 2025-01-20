Стали известны гонорары участников турнира UFC 311
Махачев заработал $200 тыс. за защиту титула UFC, Нурмагомедов получил $100 тыс.
Сохранившие пояса чемпионы Ислам Махачев и Мераб Двалишвили. Обложка © VK / UFC
Стал известен размер гонораров участников ММА-турнира UFC 311. Их обнародовала Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC). Защитивший пояс чемпиона в лёгком весе россиянин Ислам Махачев получит 200 тысяч долларов без учёта бонуса за победу, а выступление его проигравшего соперника Ренато Мойкано оценили в 250 тысяч, так как он принял поединок на коротком уведомлении.
Больше всего за яркий бой заработал грузин Мераб Двалишвили, которому начислят 500 тысяч долларов без учёта победной надбавки. Экс-претенденту на титул в легчайшем весе Умару Нурмагомедову же заплатят 100 тысяч.
Напомним, что турнир UFC 311 состоялся 19 января. Ислам Махачев одолел соперника удушающим в первом же раунде. Умар Нурмагомедов, несмотря на напряжённую борьбу, не смог забрать чемпионский титул у Двалишвили.