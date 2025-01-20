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19 января, 21:56

Стали известны гонорары участников турнира UFC 311

Махачев заработал $200 тыс. за защиту титула UFC, Нурмагомедов получил $100 тыс.

Сохранившие пояса чемпионы Ислам Махачев и Мераб Двалишвили. Обложка © VK / UFC

Сохранившие пояса чемпионы Ислам Махачев и Мераб Двалишвили. Обложка © VK / UFC

Стал известен размер гонораров участников ММА-турнира UFC 311. Их обнародовала Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC). Защитивший пояс чемпиона в лёгком весе россиянин Ислам Махачев получит 200 тысяч долларов без учёта бонуса за победу, а выступление его проигравшего соперника Ренато Мойкано оценили в 250 тысяч, так как он принял поединок на коротком уведомлении.

Больше всего за яркий бой заработал грузин Мераб Двалишвили, которому начислят 500 тысяч долларов без учёта победной надбавки. Экс-претенденту на титул в легчайшем весе Умару Нурмагомедову же заплатят 100 тысяч.

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Напомним, что турнир UFC 311 состоялся 19 января. Ислам Махачев одолел соперника удушающим в первом же раунде. Умар Нурмагомедов, несмотря на напряжённую борьбу, не смог забрать чемпионский титул у Двалишвили.

Анатолий Цейко
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