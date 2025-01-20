Стали известны гонорары участников турнира UFC 311

Стал известен размер гонораров участников ММА-турнира UFC 311. Их обнародовала Атлетическая комиссия штата Калифорния (CSAC). Защитивший пояс чемпиона в лёгком весе россиянин Ислам Махачев получит 200 тысяч долларов без учёта бонуса за победу, а выступление его проигравшего соперника Ренато Мойкано оценили в 250 тысяч, так как он принял поединок на коротком уведомлении.