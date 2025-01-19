Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили и не смог стать чемпионом UFC
Умар Нурмагомедов проиграл Двалишвили в бою за титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. Обложка © VK / UFC
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в схватке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Бой прошёл на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.
Судьи решили отдать победу Двалишвили с показателями 48:47, 49:46, 48:47.
Россиянину 29 лет, это его первое поражение при 19 победах. Двалишвили 34 года, за его плечами 19 побед и 4 поражения. Чемпионский титул UFC он забрал в сентябре 2024 года, победив американца Шона О'Мэлли.
Напомним, также сегодня в Лос-Анджелесе должны сойтись Ислам Махачев и Ренато Мойкано. Махачев участвовал в 27 схватках по ММА и выиграл в 26 из них. 35-летний Мойкано имеет на своём счету 20 побед в 26 проведённых боях. Противник россиянина обещал шокировать мир на этом бою.