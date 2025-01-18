«Готов драться с кем угодно»: Махачев и Мойкано высказались о неожиданной встрече на UFC 311
Новый соперник Махачева Мойкано обещал шокировать мир в бою за пояс на UFC 311
Ислам Махачев и Ренато Мойкано. Обложка © UFC
Президент UFC Дэйна Уайт поделился реакцией чемпиона из России Ислама Махачева на замену соперника в главном поединке на турнире UFC 311.
«Когда я связался с Исламом, он сказал: «Брат, мне всё равно, кто выйдет против меня. Я готов драться с кем угодно», — рассказал Уайт.
В то же время бразильский спортсмен Ренато Мойкано, ставший новым соперником Махачева, сделал заявление в соцсетях.
«Денежный Мойкано идёт за титулом. Ислам Махачев, готовься, завтра — день денег. Я в восторге от этой возможности. Я работал не покладая рук и ожидал этого шанса, поэтому тренировался все пять раундов, причём как левша. Я готов, и завтра я шокирую мир. Ислам, готовься, я на пике формы. Это денежный Мойкано, и завтра я примерю чемпионский титул», — заявил Мойкано.
Напомним, Ислам Махачев и Ренато Мойкано встретятся в чемпионском поединке в лёгком весе на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе, США, в воскресенье, 19 января. Махачев участвовал в 27 схватках по ММА и выиграл в 26 из них. 35-летний Мойкано имеет на своём счету 20 побед в 26 проведённых боях.