«Готов драться с кем угодно»: Махачев и Мойкано высказались о неожиданной встрече на UFC 311

Президент UFC Дэйна Уайт поделился реакцией чемпиона из России Ислама Махачева на замену соперника в главном поединке на турнире UFC 311.

«Когда я связался с Исламом, он сказал: «Брат, мне всё равно, кто выйдет против меня. Я готов драться с кем угодно», — рассказал Уайт.

В то же время бразильский спортсмен Ренато Мойкано, ставший новым соперником Махачева, сделал заявление в соцсетях.

«Денежный Мойкано идёт за титулом. Ислам Махачев, готовься, завтра — день денег. Я в восторге от этой возможности. Я работал не покладая рук и ожидал этого шанса, поэтому тренировался все пять раундов, причём как левша. Я готов, и завтра я шокирую мир. Ислам, готовься, я на пике формы. Это денежный Мойкано, и завтра я примерю чемпионский титул», — заявил Мойкано.