Копылов отправил в нокаут американца, повторив крутейший финиш 2024 года

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов победил американца Криса Кёртиса на первом турнире UFC в 2025 году, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда, которые были близкими. Спортсмены обменивались жёсткими ударами, Роман отбивал переднюю ногу американца, а тот бил лицо россиянина апперкотами. В концовке Копылову удался мощный удар ногой в голову, от которого Кёртиса зашатало, и рефери остановил поединок за секунду до конца.

Роман Копылов отправил в нокаут Кёртиса Блейдса. Видео © Telegram / UFC Eurasia

«Я не стал добивать, так как я знаю, что чем быстрее он вернётся, тем лучше для его семьи. У него прекрасная семья, маленький ребёнок, мы виделись. Я очень рад, левая нога меня кормит», — сказал Копылов после боя.

Таким образом Копылов одержал победу техническим нокаутом и повторил один из брутальнейших финишей прошлого года в бою Макса Холлоуэя и Джастина Гейджи, который завершился за секунду до гонга.