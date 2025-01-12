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12 января, 01:46

Копылов отправил в нокаут американца, повторив крутейший финиш 2024 года

Копылов нокаутом победил американца Кёртиса на турнире UFC Fight Night

Роман Копылов после боя на турнире UFC Fight Night. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Роман Копылов после боя на турнире UFC Fight Night. Обложка © Telegram / UFC Eurasia

Российский боец смешанных единоборств Роман Копылов победил американца Криса Кёртиса на первом турнире UFC в 2025 году, который проходит в Лас-Вегасе.

Поединок продолжался все три раунда, которые были близкими. Спортсмены обменивались жёсткими ударами, Роман отбивал переднюю ногу американца, а тот бил лицо россиянина апперкотами. В концовке Копылову удался мощный удар ногой в голову, от которого Кёртиса зашатало, и рефери остановил поединок за секунду до конца.

Роман Копылов отправил в нокаут Кёртиса Блейдса. Видео © Telegram / UFC Eurasia

«Я не стал добивать, так как я знаю, что чем быстрее он вернётся, тем лучше для его семьи. У него прекрасная семья, маленький ребёнок, мы виделись. Я очень рад, левая нога меня кормит», — сказал Копылов после боя.

Таким образом Копылов одержал победу техническим нокаутом и повторил один из брутальнейших финишей прошлого года в бою Макса Холлоуэя и Джастина Гейджи, который завершился за секунду до гонга.

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Это вторая победа подряд и 14-я в MMA для 33-летнего Копылова. Также на его счету три поражения. Кёртис проиграл 12-й бой при 31-й победе.

Ранее Life.ru рассказывал, что красные шорты перестали приносить победу боксёрам и борцам. Учёные опровергли исследование 20-летней давности, которое говорило обратное.

Артур Лапсаков
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