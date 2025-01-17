Махачев получил нового соперника за сутки до защиты чемпионского титула на UFC 311
Царукян из-за травмы выбыл из боя с Махачевым, его заменит бразилец Мойкано
Ислам Махачев и Ренато Мойкано. Обложка © X / UFC / Renato Moicano / UFC
Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано станет соперником россиянина Ислама Махачева в главном бою турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. Представитель Армении Армян Царукян выбыл из поединка из-за травмы спины.
Информацию о замене бойцов подтвердил глава UFC Дэйна Уайт. Напомним, турнир состоится в воскресенье, 19 января.
Махачев провёл 27 боёв в ММА и одержал 26 побед. На счету 35-летнего Мойкано 20 побед в 26 боях.
В соглавном поединке вечера в бою за пояс в легчайшем весе сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили.
UFC 311 станет вторым турниром промоушена в 2025 году, но первым номерным. Ранее в Лас-Вегасе состоялся UFC Fight Night, на котором представитель России Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кёртисом, а Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн.