Махачев получил нового соперника за сутки до защиты чемпионского титула на UFC 311

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано станет соперником россиянина Ислама Махачева в главном бою турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. Представитель Армении Армян Царукян выбыл из поединка из-за травмы спины.

Информацию о замене бойцов подтвердил глава UFC Дэйна Уайт. Напомним, турнир состоится в воскресенье, 19 января.

Махачев провёл 27 боёв в ММА и одержал 26 побед. На счету 35-летнего Мойкано 20 побед в 26 боях.

В соглавном поединке вечера в бою за пояс в легчайшем весе сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили.