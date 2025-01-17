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Регион
17 января, 18:58

Махачев получил нового соперника за сутки до защиты чемпионского титула на UFC 311

Царукян из-за травмы выбыл из боя с Махачевым, его заменит бразилец Мойкано

Ислам Махачев и Ренато Мойкано. Обложка © X / UFC / Renato Moicano / UFC

Ислам Махачев и Ренато Мойкано. Обложка © X / UFC / Renato Moicano / UFC

Бразильский боец смешанных единоборств Ренато Мойкано станет соперником россиянина Ислама Махачева в главном бою турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе. Представитель Армении Армян Царукян выбыл из поединка из-за травмы спины.

Информацию о замене бойцов подтвердил глава UFC Дэйна Уайт. Напомним, турнир состоится в воскресенье, 19 января.

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Махачев провёл 27 боёв в ММА и одержал 26 побед. На счету 35-летнего Мойкано 20 побед в 26 боях.

В соглавном поединке вечера в бою за пояс в легчайшем весе сойдутся россиянин Умар Нурмагомедов и грузин Мераб Двалишвили.

UFC 311 станет вторым турниром промоушена в 2025 году, но первым номерным. Ранее в Лас-Вегасе состоялся UFC Fight Night, на котором представитель России Роман Копылов одержал победу над американцем Крисом Кёртисом, а Виктория Дудакова проиграла американке Фатиме Клайн.

Артур Лапсаков
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