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19 января, 02:42

«Должен переехать»: Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на титульный бой Нурмагомедова и Двалишвили

Корешков счёл Нурмагомедова фаворитом в бою с Двалишвили за пояс UFC

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. Обложка © X / Umar Nurmagomedov / Merab «The Machine» Dvalishvili

Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. Обложка © X / Umar Nurmagomedov / Merab «The Machine» Dvalishvili

Претендент на титул UFC в легчайшем весе из России Умар Нурмагомедов должен «переехать» чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили в ударной составляющей. Как считает бывший обладатель пояса лиги Bellator Андрей Корешков, соперник брата легендарного Хабиба будет делать ставку на свою мощь и выносливость, особенно в партере.

Корешков выразил уверенность, что Умар подойдёт к поединку в идеальной форме. Мало кто знает, но раньше россиянин активно увлекался ушу-саньда. Этот вид спорта значительно обогатил арсенал Нурмагомедова, уверен ММА-боец.

«Поэтому в ударной составляющей Умар должен переехать Двалишвили», — поделился Корешков с RT, выразив надежду на победу соотечественника.

Умар Нурмагомедов ворвался в топ легчайшего веса UFC на глазах у Хабиба
Умар Нурмагомедов ворвался в топ легчайшего веса UFC на глазах у Хабиба

Напомним, поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 19 января на турнире UFC 311. Ранее грузинский спортсмен позволил себе грубость в отношении оппонента, заявив, якобы найдёт российского бойца после встречи и «отшлёпает».

Анатолий Цейко
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