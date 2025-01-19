«Должен переехать»: Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на титульный бой Нурмагомедова и Двалишвили
Корешков счёл Нурмагомедова фаворитом в бою с Двалишвили за пояс UFC
Умар Нурмагомедов и Мераб Двалишвили. Обложка © X / Umar Nurmagomedov / Merab «The Machine» Dvalishvili
Претендент на титул UFC в легчайшем весе из России Умар Нурмагомедов должен «переехать» чемпиона из Грузии Мераба Двалишвили в ударной составляющей. Как считает бывший обладатель пояса лиги Bellator Андрей Корешков, соперник брата легендарного Хабиба будет делать ставку на свою мощь и выносливость, особенно в партере.
Корешков выразил уверенность, что Умар подойдёт к поединку в идеальной форме. Мало кто знает, но раньше россиянин активно увлекался ушу-саньда. Этот вид спорта значительно обогатил арсенал Нурмагомедова, уверен ММА-боец.
«Поэтому в ударной составляющей Умар должен переехать Двалишвили», — поделился Корешков с RT, выразив надежду на победу соотечественника.
Напомним, поединок между Двалишвили и Нурмагомедовым состоится 19 января на турнире UFC 311. Ранее грузинский спортсмен позволил себе грубость в отношении оппонента, заявив, якобы найдёт российского бойца после встречи и «отшлёпает».