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Регион
19 января, 14:30

Стало известно о травме Нурмагомедова в бою с Двалишвили

Менеджер Абдель-Азиз: В поединке с Двалишвили Умар Нурмагомедов сломал руку

Перелом Умара Нурмагомедова. Обложка © Х / aliabdelaziz00

Перелом Умара Нурмагомедова. Обложка © Х / aliabdelaziz00

Российский боец Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили за пояс UFC в легчайшем весе. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.

«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий, никаких оправданий», — написал Абдель-Азиз.

Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым
Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым

Напомним, российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в схватке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Судьи решили отдать победу Двалишвили с данными 48:47, 49:46, 48:47.

Николай Рюмин
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