Стало известно о травме Нурмагомедова в бою с Двалишвили
Менеджер Абдель-Азиз: В поединке с Двалишвили Умар Нурмагомедов сломал руку
Перелом Умара Нурмагомедова. Обложка © Х / aliabdelaziz00
Российский боец Умар Нурмагомедов сломал руку в первом раунде боя против Мераба Двалишвили за пояс UFC в легчайшем весе. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз в соцсетях.
«Умар сломал руку в первом раунде. Никаких оправданий, никаких оправданий», — написал Абдель-Азиз.
Напомним, российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в схватке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Судьи решили отдать победу Двалишвили с данными 48:47, 49:46, 48:47.