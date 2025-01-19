Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поздравил актуального обладателя титула Мераба Двалишвили с победой в поединке против Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.

«Поздравляю машину Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян в соцсетях.