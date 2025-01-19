Пётр Ян поздравил Двалишвили с победой над Умаром Нурмагомедовым
Пётр Ян. Обложка © ТАСС / Илья Московец/URA.RU
Экс-чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян поздравил актуального обладателя титула Мераба Двалишвили с победой в поединке против Умара Нурмагомедова на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе.
«Поздравляю машину Двалишвили, это было впечатляюще. Не могу дождаться, когда мы снова это сделаем», — написал Ян в соцсетях.
Напомним, российский боец смешанных единоборств (ММА) Умар Нурмагомедов проиграл грузину Мерабу Двалишвили в схватке за пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе. Судьи решили отдать победу Двалишвили с данными 48:47, 49:46, 48:47.