Махачев «задушил» Мойкано в первом раунде и в рекордный раз защитил чемпионский титул UFC
Боец MMA Ислам Махачев победил бразильца Мойкано и защитил чемпионский титул UFC
Боец MMA Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC
Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Поединок завершился удушающим приёмом в первом раунде.
Это была уже рекордная четвёртая защита титула для Махачева, который стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. После этого он дважды одолел австралийца Александра Волкановски — сначала единогласным решением судей, а затем нокаутом. В июне 2024 года Махачев также победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в пятом раунде.
Ранее президент UFC Дэйна Уайт поделился реакцией чемпиона из России Ислама Махачева на замену соперника в главном поединке на турнире UFC 311. Россиянин тогда заявил, что ему всё равно и он готов драться с кем угодно. Напомним, что конкуренцию в этом бою Махачеву должен был составить представитель Армении Армян Царукян, который выбыл из поединка из-за травмы спины.