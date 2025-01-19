Махачев «задушил» Мойкано в первом раунде и в рекордный раз защитил чемпионский титул UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Поединок завершился удушающим приёмом в первом раунде.

Это была уже рекордная четвёртая защита титула для Махачева, который стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. После этого он дважды одолел австралийца Александра Волкановски — сначала единогласным решением судей, а затем нокаутом. В июне 2024 года Махачев также победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в пятом раунде.