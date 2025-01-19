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Регион
19 января, 06:25

Махачев «задушил» Мойкано в первом раунде и в рекордный раз защитил чемпионский титул UFC

Боец MMA Ислам Махачев победил бразильца Мойкано и защитил чемпионский титул UFC

Боец MMA Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC

Боец MMA Ислам Махачев. Обложка © VK / UFC

Российский боец смешанного стиля Ислам Махачев успешно защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе, одержав победу над бразильцем Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Поединок завершился удушающим приёмом в первом раунде.

Это была уже рекордная четвёртая защита титула для Махачева, который стал чемпионом в октябре 2022 года, победив Чарльза Оливейру. После этого он дважды одолел австралийца Александра Волкановски — сначала единогласным решением судей, а затем нокаутом. В июне 2024 года Махачев также победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в пятом раунде.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт поделился реакцией чемпиона из России Ислама Махачева на замену соперника в главном поединке на турнире UFC 311. Россиянин тогда заявил, что ему всё равно и он готов драться с кем угодно. Напомним, что конкуренцию в этом бою Махачеву должен был составить представитель Армении Армян Царукян, который выбыл из поединка из-за травмы спины.

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Оксана Попова
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