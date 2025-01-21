Чемпион UFC Двалишвили пошёл на обман перед титульным боем с Нурмагомедовым
Мераб Двалишвили. Обложка © VK / UFC
Чемпион UFC в легчайшем весе из Грузии Мераб Двалишвили признался, что сжульничал во время проверки со стороны атлетической комиссии штата Калифорния перед поединком с россиянином Умаром Нурмагомедовым. В подкасте журналиста Ариэля Хельвани он рассказал, как в ходе осмотра дважды показал комиссару одну и ту же ногу.
«Они проверяли буквально всё моё тело в четверг. Я был в брюках, и парень из комиссии попросил показать ему ногу. Я приподнял свою левую штанину, а он продолжал что-то говорить. Затем он попросил показать ему вторую ногу, и я вновь показал ему левую ногу», — признался Двалишвили.
Напомним, поединок за титул между Нурмагомедовым и Двалишвили состоялся 19 января. Несмотря на напряжённую борьбу, судьи отдали победу грузинскому спортсмену. Гонорар обладателя пояса составил 500 тысяч долларов без учёта бонуса.