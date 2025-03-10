Никакого самолечения: Любителей ставить себе диагнозы предупредили о критических последствиях
Психолог Галич призвала россиян не ставить себе диагнозы самостоятельно
Ложный диагноз может привести к неправильному лечению, а также отвлечь от реальной проблемы, поэтому заниматься самолечением не стоит. С таким призывом выступила психотерапевт Татьяна Галич в беседе с РИАМО.
«Открытый и честный диалог с врачами поможет найти правильное направление в терапии и поддержке и улучшить самочувствие», — отметила кандидат психологических наук.
По её словам, зачастую люди принимают за расстройства временные симптомы, вызванные стрессом, усталостью или пренебрежением собственным здоровьем. При этом они ставят себе диагнозы без учёта общей картины, опираясь лишь на несколько симптомов. Однако полноценно выводы о состоянии здоровья с учётом специальных тестов может сделать лишь специалист, заключила психотерапевт.
Ранее непривитым россиянам объяснили, как спасаться от сезонного гриппа. Врач отметила, что признаками недуга являются фебрильная лихорадка и боль в горле. Кроме того, россиянам рассказали о трёх витаминах, которые нужны организму после зимы.