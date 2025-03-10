Никакого самолечения: Любителей ставить себе диагнозы предупредили о критических последствиях

Ложный диагноз может привести к неправильному лечению, а также отвлечь от реальной проблемы, поэтому заниматься самолечением не стоит. С таким призывом выступила психотерапевт Татьяна Галич в беседе с РИАМО.

По её словам, зачастую люди принимают за расстройства временные симптомы, вызванные стрессом, усталостью или пренебрежением собственным здоровьем. При этом они ставят себе диагнозы без учёта общей картины, опираясь лишь на несколько симптомов. Однако полноценно выводы о состоянии здоровья с учётом специальных тестов может сделать лишь специалист, заключила психотерапевт.