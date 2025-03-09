Непривитым россиянам объяснили, как спасаться от сезонного гриппа

На Урале наблюдается рост заболеваемости гриппом, который в этом году пришёл позже, и с середины февраля количество заболевших превышает средние многолетние показатели на 25%. Заведующая инфекционным отделением Городской клинической больницы № 40 Анна Овчинникова отметила, что симптомами болезни являются высокая температура и боль в горле. В основном болеют маленькие дети, хотя грипп быстро распространяется среди школьников.

«Признаками начавшегося заболевания является фебрильная лихорадка, когда температура тела поднимается до 38–39 градусов. Общее состояние и самочувствие серьёзно ухудшается. Начинается боль в горле, кашель, боли в мышцах. Иногда возможна тошнота и рвота», — отметила медик в беседе с РИА «ФедералПресс».

С началом весны увеличилось количество людей в торговых центрах и общественных местах, что создаёт условия для распространения инфекций. Роспотребнадзор обратил внимание на офисных работников, которые, несмотря на симптомы, продолжают ходить на работу, и призвал их оставаться дома и обращаться к врачу.

Ведомство дало рекомендации по профилактике, включая регулярное проветривание помещений, соблюдение социальной дистанции и мытьё рук. Ношение масок в общественном транспорте стало вновь актуальным. Свердловские врачи подчеркнули важность вакцинации как главного способа профилактики гриппа. Медики также рекомендовали соблюдать режим дня, избегать стресса и употреблять больше овощей и фруктов.