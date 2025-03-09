Из-за вспышки инфекций в Екатеринбурге закрыли детский сад

В администрации сообщили, что причиной закрытия стало заболевание 67 детей ОРВИ. Кроме того, у четырёх детей нашли сальмонеллёз. В мэрии отметили, что в учреждении проводится санитарная обработка. Власти Екатеринбурга поддерживают контакт с Роспотребнадзором по данному вопросу.

Врач назвала три «стопроцентных» симптома, что у вас грипп, а не ОРВИ

Врач назвала три «стопроцентных» симптома, что у вас грипп, а не ОРВИ

Ранее Life.ru сообщал, что несмотря на рост случаев гриппа и ОРВИ в некоторых регионах, в Москве нет ожиданий резкого повышения инфекций. По мнению врачей, риск возникновения эпидемий в столице остается невысоким благодаря реализованным мерам профилактики. Однако специалисты отмечают, что ещё можно успеть вакцинироваться, так как прививка может смягчить симптомы болезни в случае заражения.