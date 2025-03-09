Из-за вспышки инфекций в Екатеринбурге закрыли детский сад
В Екатеринбурге ввели карантин в детском саду №48 из-за эпидемии ОРВИ. Как узнал URA.ru, учреждение планируют открыть только 11 марта.
В администрации сообщили, что причиной закрытия стало заболевание 67 детей ОРВИ. Кроме того, у четырёх детей нашли сальмонеллёз. В мэрии отметили, что в учреждении проводится санитарная обработка. Власти Екатеринбурга поддерживают контакт с Роспотребнадзором по данному вопросу.
Ранее Life.ru сообщал, что несмотря на рост случаев гриппа и ОРВИ в некоторых регионах, в Москве нет ожиданий резкого повышения инфекций. По мнению врачей, риск возникновения эпидемий в столице остается невысоким благодаря реализованным мерам профилактики. Однако специалисты отмечают, что ещё можно успеть вакцинироваться, так как прививка может смягчить симптомы болезни в случае заражения.
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