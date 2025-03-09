«Чревато последствиями»: Москвичам рассказали, не поздно ли делать прививку от гриппа в марте
Врач Кондрахин: В Москве ещё можно успеть вакцинироваться от гриппа
Несмотря на рост случаев гриппа и ОРВИ в некоторых регионах, в Москве нет ожиданий резкого повышения инфекций. Как заявил врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин, вероятность эпидемий в столице остается низкой благодаря принятым профилактическим мерам.
Тем не менее медик считает, что в Москве ещё есть возможность вакцинироваться против гриппа, так как вспышек заболевания в городе не наблюдается. Он также подчеркнул, что вакцинация играет важную роль, так как она может облегчить течение болезни в случае заражения.
«Мы делаем прививки, чтобы избежать осложнений, потому что грипп чреват серьёзными последствиями. А если человек заразился после вакцинации, то болезнь проходит легче, пациент быстрее восстанавливается, потому что в организме уже есть антитела, которые борются с гриппом», — сообщил Кондрахин в интервью «Вечерней Москве».
Он подчеркнул, что вакцинация особенно важна для определённых категорий людей, так как они более подвержены риску заболевания. К таким группам относятся пожилые люди, дети и работники, находящиеся в местах с большим количеством людей.
Ранее россиянам рассказали, как отличить грипп от ОРВИ. Ошибочно считать, что все болезни начинаются кашлем и соплями. Основной признак гриппа — резкий подъём температуры выше 38 градусов, а ломота в теле. Чтобы защитить себя от серьёзных последствий, необходимо делать прививки ежегодно.
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