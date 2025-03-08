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8 марта, 10:22

Пуховики не убираем: Врач назвала главную опасность для здоровья в межсезонье

Терапевт Мезенова: Перепады температур нарушают терморегуляцию организма

В период межсезонья наша иммунная система сталкивается с трудностями, так как резкие изменения температур оказывают нагрузку на организм, затрудняя процесс нормальной терморегуляции. Об этом рассказала врач-терапевт Мария Мезенова.

«Сама по себе смена погоды не может спровоцировать возникновение, например, ОРВИ или гриппа. <...> Однако между переменчивой погодой и восприимчивостью к подобным заболеваниям есть связь — иммунная система эффективнее защищает организм в условиях нормальной терморегуляции, то есть когда нет переохлаждения или перегревания тела», — заявила медик в беседе с URA.ru.

В межсезонье специалист советует одеваться в несколько слоев, чтобы при жаре можно было легко снять лишнюю одежду, а в холод — утеплиться. Она также рекомендует избегать синтетических тканей, предпочитая хлопок и лён, которые хорошо впитывают влагу и способствуют циркуляции воздуха. Тонкие шерстяные вещи и головные уборы, защищающие уши, надёжно предохраняют от переохлаждения. Кроме того, врач советует не спешить с переходом на зимнюю одежду весной, чтобы дать организму время адаптироваться к изменениям погоды.

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Ранее врач-терапевт объяснила, как восстановить иммунитет после зимнего периода. Во-первых, важно сбалансировать питание, обогащая его свежими фруктами и овощами. Кроме того, физическая активность играет ключевую роль — занятия спортом способствуют стимуляции метаболизма и укреплению иммунной системы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Srdjan Randjelovic

Юрий Лысенко
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