Почему японки не стареют: 5 секретов вечной молодости, о которых молчат косметологи

Каждый раз, когда мы видим фотографии японских женщин, нас посещает одна и та же мысль: как они умудряются выглядеть на 20 лет моложе своего паспортного возраста? 70-летние жительницы Страны восходящего солнца часто могут похвастаться кожей без единой морщинки и стройной фигурой, которой позавидуют многие европейки вдвое моложе. На протяжении столетий японки хранили секреты своей молодости в строжайшей тайне, но сегодня мы готовы приоткрыть завесу и рассказать, что на самом деле помогает им оставаться юными. И нет, это не только генетика и дорогие процедуры — многие из этих приёмов мы вполне можем внедрить в свою жизнь без особых затрат.

Зелёный чай как ритуал красоты

Почему японки выглядят моложе: шесть проверенных методов для вечной красоты. Фото © Shutterstock / FOTODOM / grafvision

Если вы думаете, что зелёный чай — это просто модный напиток, то японки с вами категорически не согласятся. Для них это ежедневный ритуал и основа красоты. Матча и другие сорта зелёного чая содержат катехины — мощные антиоксиданты, которые в разы эффективнее витамина С и Е. Они блокируют свободные радикалы и останавливают процессы старения на клеточном уровне. Средняя японка выпивает от четырёх до шести чашек зелёного чая в день, получая при этом дозу антиоксидантов, сравнимую с действием дорогостоящих омолаживающих сывороток. Кстати, японки не добавляют в чай сахар или мёд — это позволяет сохранить все полезные свойства напитка и избежать скачков инсулина, провоцирующих старение.

Рыба вместо мяса

Японская кухня — это не просто способ утолить голод, а настоящая философия здоровья. Рацион среднестатистической японки включает рыбу минимум 3–4 раза в неделю. В лососе, тунце и другой морской рыбе содержится огромное количество омега-3 жирных кислот, которые работают как внутренний эликсир молодости. Они защищают клетки от окислительного стресса, уменьшают воспаления и поддерживают упругость кожи. Кроме того, японки едят много морских водорослей, богатых йодом и антиоксидантами. Привычка употреблять ферментированные продукты, такие как мисо и натто, насыщает организм пробиотиками, которые улучшают не только пищеварение, но и состояние кожи.

Мисо и натто

Японская диета для молодости: что едят женщины в Стране восходящего солнца. Фото © Shutterstock / FOTODOM / kamadon

Ферментированные продукты — настоящий клад для тех, кто хочет остановить время. Японки регулярно едят мисо, натто и другие блюда, прошедшие естественную ферментацию. Эти продукты — настоящая фабрика пробиотиков, которые нормализуют микрофлору кишечника. А ведь именно здоровье пищеварительной системы напрямую влияет на состояние кожи. Хорошая новость: нам не обязательно привыкать к специфическому вкусу натто. Наша квашеная капуста, кефир, комбуча или домашние соленья работают по тому же принципу. Главное — чтобы продукты были натурально ферментированными, без уксуса и консервантов. Регулярное употребление таких продуктов помогает бороться с воспалениями, которые ускоряют процессы старения, и обеспечивает организм витаминами группы В, необходимыми для здоровья кожи.

Суставная гимнастика радио тайсо

Пока весь мир помешан на интенсивных тренировках, японки практикуют радио тайсо — комплекс мягких упражнений, разработанный еще в 1920-х годах. Это 15-минутная зарядка, включающая плавные движения для всех суставов и мышц. Японки выполняют её каждое утро, часто прямо на рабочем месте или в школьном дворе. Радио тайсо улучшает осанку, гибкость и кровообращение без изнуряющих нагрузок на сердце. Философия этой гимнастики: регулярность важнее интенсивности. Постоянная мягкая нагрузка помогает сохранять мышечный тонус и структуру коллагеновых волокон, а значит, и молодость тела. К тому же такие упражнения подходят женщинам любого возраста — от подростков до глубоких старушек.

Бережное отношение к коже

Бережный уход за кожей по-японски: простые правила для сохранения молодости. Фото © Freepik

В отличие от западного подхода «чем агрессивнее, тем лучше», японки предпочитают деликатный уход. Они никогда не трут кожу полотенцем, не умываются горячей водой и не используют спиртовые тоники. Японский уход — это многоступенчатый процесс, где каждое средство наносится похлопывающими движениями, а не растирается. Особое внимание уделяется очищению — сначала маслом, потом пенкой. Японки считают, что двойное очищение помогает коже дышать и лучше воспринимать активные ингредиенты. Они не экономят на солнцезащитных средствах и наносят их круглый год, даже в пасмурные дни. Защита от ультрафиолета — один из главных секретов их фарфоровой кожи без пигментации и преждевременных морщин.