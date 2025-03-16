От романа с Башаровым до загадочной гибели мужа: личная драма фигуристки Марии Бутырской Life.ru рассказывает, какие испытания пережила чемпионка мира по фигурному катанию, чтобы обрести простое женское счастье и стать многодетной матерью. 15 марта, 21:15 Мария Бутырская стала первой российской чемпионкой мира в одиночном фигурном катании. Коллаж © Life.ru. Фото © Gettyimages / Matthew Stockman, © ТАСС / Антон Новодережкин

Мария Бутырская — прославленная российская фигуристка. Она является шестикратной чемпионкой России и трёхкратной чемпионкой Европы. Бутырская стала первой чемпионкой мира из России в женском одиночном катании. И если на льду она добилась высоких достижений, то в личной жизни всё было не так гладко.

Первый трагический роман

Ещё будучи действующей спортсменкой, Мария закрутила роман с московским бизнесменом Сергеем Стерляговым. Ради фигуристки мужчина бросил супругу с двумя детьми. Оформлять отношения они не торопились и жили в гражданском браке. Мужчина красиво ухаживал и поддерживал на соревнованиях, не препятствуя карьере. Но остаться вместе им было не суждено.

Когда Бутырская уехала на сборы в Италию, Сергей остался в Москве и занялся косметическим ремонтом в их квартире. Он хотел сделать сюрприз невесте к её возвращению. Но когда Бутырская приехала домой, гражданского мужа нигде не было. Мария запаниковала, когда несколько дней не могла дозвониться до Стерлягова. Позже ей сообщили, что нашли его тело, закопанное рядом с трассой.

Фигуристка объединилась с бывшей женой Сергея и заказала частное расследование загадочного дела. Официальное следствие велось очень медленно, что не устраивало девушек. Так они выяснили, что Стерлягов в процессе ремонта повздорил с рабочим.

— У бывшей жены были ключи от его квартиры, мы ездили, смотрели, вскрыли сейф и выписали последние телефонные звонки. Среди них был номер человека, который делал ему мебель для квартиры, и этот человек быстро рассказал и показал, где он спрятал труп, — откровенно рассказала Бутырская в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».

Марии Бутырской пришлось пройти через не одно испытание. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariabutyrskaia

Фигуристка также сообщила другие жуткие подробности. Во время драки столяр ударил хозяина квартиры стулом по голове. У возлюбленного фигуристки пошла сильная кровь. Рабочий, чтобы не залить ею всю квартиру, обмотал голову мужчины полиэтиленовым пакетом, в результате чего Сергей задохнулся. Затем убийца избавился от тела, закопав его. Рабочего в итоге посадили на 13 лет. Но самое ужасное, что преступник из тюрьмы пытался связаться с Марией и поговорить с ней.

— Этот убийца старался мне из тюрьмы позвонить. Он писал, говорил: «Положите деньги на счёт, я расскажу, что случилось». Это ужасно. Мне не надо ничего. Было страшно и неприятно. Я даже проконсультировалась, мне сказали, что он продолжит вытягивать из меня деньги, — также рассказала спортсменка.

История с Маратом Башаровым

Фигуристке приписывали роман с известным актёром Маратом Башаровым. Но только спустя несколько лет чемпионка мира подтвердила, что встречалась с ним. Спортсменка призналась, что они быстро расстались, так как ей не подходил образ жизни телезвезды.

— Мы с Маратом совершенно разные люди. Я спортсменка, привыкла соблюдать режим, всё делать правильно. С Башаровым не получалось так, ведь он актёр. Конечно, он обаятельный, интересный и известный мужчина. С ним каждый день был праздником. Но я не выдержала этого веселья, мне хотелось уже детей и найти мужчину, с которым смогу создать семью, — сообщила Мария в интервью Кудрявцевой.

К тому же, когда у них была интрижка, Башаров ещё состоял в браке со своей первой женой Елизаветой.

— Я увидел человека, за которого болел по телевидению. Всё быстро закрутилось, завертелось. Думаю, все знают, что я довольно влюбчив. Ну, потом добрые люди, конечно же, рассказали моей супруге об этом. Я даже не отпирался. Потом всё прошло. Даже как-то быстро. Я вернулся к супруге, а Мария встретила любимого мужчину, — рассказывал Башаров в программе «Судьба человека».

Фигуристка и актёр, несмотря на расставание, сохранили дружеские отношения.

Неожиданная встреча

Яркая блондинка всегда привлекала внимание мужчин. Среди её поклонников были и известные люди, и состоятельные бизнесмены. Однажды за ней начал ухаживать хоккеист Вадим Хомицкий. Фигуристка сначала не отвечала взаимностью, ведь он был младше её на 10 лет. Однако мужчина оказался крайне настойчивым: дарил подарки и помогал спортсменке во всём. В конечном итоге чемпионка сдалась.

— Мы оказались в одной компании за одним столом. Нас познакомили общие друзья. Я не обращала тогда на Вадика особого внимания, потому что знала — он намного младше меня, поэтому чувствовала себя как-то некомфортно. Сейчас я стараюсь соответствовать возрасту мужа, а он — моему. В целом, спустя столько лет совместной жизни, на эту тему мы уже не задумываемся. Мне даже кажется, что я моду такую ввела. Хоккеисты берут себе в жёны женщин старше себя. Я не одна такая, — делилась воспоминаниями фигуристка в интервью каналу «КХЛ».

Спортсменка не сразу разглядела свою судьбу. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariabutyrskaia

Мария была счастлива и любима, но их роман ждали испытания. Сначала Хомицкому предложили играть в НХЛ, и ему предстояло переехать в США, а Бутырская как раз открыла в столице свою школу фигурного катания. Поехать за любимым она не могла. Тогда Вадим нашёл выход. Он предложил пожениться, обвенчаться в церкви и видеться при любой возможности.

Бутырская, будучи спортсменкой, понимала важность нового вызова в карьере для хоккеиста за океаном и согласилась. Но тут появилась новая проблема: мать спортсмена отказалась принимать невестку, она ей пришлась не по душе. Но, несмотря на всё это, Бутырская и Хомицкий до сих пор вместе.

Мария Бутырская с мужем Вадимом Хомицким и детьми. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / mariabutyrskaia

В 2007 году у них родился сын Владислав, в 2009-м — дочь Александра. В 2017 году, в возрасте 44 лет, Мария стала мамой в третий раз, родив мальчика Гордея.

Авторы Галина Глазко