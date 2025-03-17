Русская звезда большого спорта! Как россиянка Мирра Андреева в 17 лет стала одной из лучших теннисисток мира

Мирра Андреева — восходящая звезда большого тенниса. Она имеет все шансы стать такой же легендарной чемпионкой, как Мария Шарапова, да и победительница «Большого шлема» собственной персоной отметила, что за Миррой нужно пристально следить. Успех россиянок в большом теннисе — это уже многолетняя традиция, а о семнадцатилетней чемпионке и о победе Мирры Андреевой 16 марта мы расскажем в материале.

Победа Мирры Андреевой в ночь на 16 марта

Мирра Андреева в Дубае одолела первую ракетку мира. Фото © ТАСС / AP / Mark J. Terrill

Так что же произошло в ночь на 16 марта? Почему о Мирре Андреевой внезапно начали говорить даже, казалось бы, далёкие от мира большого тенниса люди? Всё просто. Наша теннисистка стала победительницей финального турнира WTA 1000. Ей удалось переиграть первую ракетку мира — Арину Соболенко. За это Мирра получила 1,12 миллиона долларов. Новый, 2025 год продолжился для теннисистки так же, как и начался: по всему миру наконец-то узнали имя «Мирра Андреева». Дубай содрогнулся, когда в конце февраля наша спортсменка, едва покинувшая лигу юниоров, стала победительницей турнира WTA.

Биография Мирры Андреевой

Мирра Андреева — восходящая звезда российского тенниса. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

Мирра Андреева родилась в славном городе Красноярске 29 апреля 2007 года в самой обычной семье. За одним исключением: мама Мирры, Раиса, — заядлая фанатка тенниса и её страсть к этому виду спорта передалась обеим дочерям. Старшая сестра Мирры, Эрика, — тоже теннисистка, обладательница трёх титулов ITF (Международной федерации тенниса).

Интересный факт: Эрика в одном из интервью обещала отдать все свои призовые папе, Александру Андрееву. Это справедливо, учитывая, что Мирра в разговоре с журналистами призналась, что отец — главный спонсор спортивных успехов сестёр. Карьера Мирры началась ещё в самом детстве, как и у сестры. И сама Мирра, и её семья вложили сумасшедшее количество ресурсов, чтобы девушка стала первой ракеткой России.

Мирра Андреева, родители: семья навсегда

Мирра Андреева: матчи как смысл жизни, грунт как мать сыра земля. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / _mirraandreeva_

История родителей Мирры и Эрики Андреевых достойна экранизации. Во время беременности первой дочкой Раиса увлекалась соревнованиями по теннису, которые она смотрела по телевизору. Четырёхлетнюю Эрику сразу же отдали в красноярский клуб «Теннис-холл», а следом туда же стала ходить и Мирра. Раиса переодевалась в спортивную форму и собирала мячики, чтобы Эрика могла поиграть, — женщину даже принимали за второго тренера. С трёх лет мячи стала собирать и Мирра, а играть девушка начала немного позже — в шесть.

В том же «Теннис-холле» Мирра тренировалась у Марины Павловой. Потом Андреевы переехали в Сочи — сестёр там тренировал Кирилл Крюков. Вскоре семья оказалась в Москве, и там девушки занимались в теннисной академии J-Pro. Причину переезда Мирра объясняла в интервью: в Сибири всю зиму играют только в залах, на покрытии терафлекс, которое не встречается на серьёзных соревнованиях. А для спортивной карьеры девушкам была необходима настоящая теннисная земля: трава, грунт или хард. К слову, любимое покрытие Мирры — это грунт.

Где побеждала Мирра Андреева: спортивная карьера

Мирра Андреева побеждала не только в Дубае. Фото © ТАСС / ABACA / Lairys Lauren

В турнире Orange Bowl 2019 Мирра приняла участие в 12 лет. Она победила, и девушку взяли в юниорскую сборную России. Детский Кубок мира в Чехии они взяли втроём с Алиной Корнеевой и Дарьей Егоровой, а на дворе стоял 2021 год. Уже через 12 месяцев Андреева-младшая смогла начать «взрослую карьеру» и соревноваться с женщинами на 5–10 лет старше неё.

В спорте Мирра дебютировала в 2022-м по процедуре «уайлд-кард». Это выражение переводится как «дикая карточка» и обозначает ситуацию, когда спортсмен получает особое приглашение на соревнование, в обход стандартных процедур. Такую получал Горан Иванишевич — и выиграл Уимблдон. «Дикую карточку» Мирре выдали для участия в топовом соревновании женского тенниса — WTA 250 в Тунисе. Помимо WTA (Женская теннисная ассоциация) девушка участвовала ещё и в турнирах Международной федерации тенниса — за 2022 год Андреева-младшая выиграла их целых четыре раза. А в начале 2023 года на турнире Большого шлема Мирре удалось дойти до полуфинала в парном разряде вместе с Алиной Корнеевой.

Грунт является любимым покрытием спортсменки не просто так — в апреле 2023-го именно на нём она выиграла два швейцарских турнира ITF подряд. Мирра Андреева стала первой в истории, кто выиграл столько трофеев ITF до 16 лет. И тут снова сработал «уайлд-кард»: благодаря этим победам девушка попала в основную сетку турнира, обыграла Лейлу Фернандес из Канады и стала самой молодой теннисисткой, кто одержал победу в одном из матчей WTA 1000. Но это ещё не всё: потом Мирра вынесла бразильскую спортсменку Беатрис Майю и польку Магду Линнетт, это 14-я и 19-я ракетки мира соответственно. Это сделало Мирру Андрееву самой молодой теннисисткой, выходившей в одну восьмую финала WTA 1000, но вторая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко, остановила триумфальное наступление Мирры на турнир WTA.

Мирра Андреева: матчи Большого шлема

Юная Мирра Андреева выносила профессиональных теннисисток из турниров Большого шлема. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Leonard Zhukovsky

Мирру Андрееву остановить было невозможно. «Ролан Гаррос» — это открытый чемпионат Франции по теннису, часть «сборника» турниров Большого шлема. В финале квалификацию она переиграла и уничтожила колумбийку Камилу Осорио и стала самой молодой спортсменкой, что прошла в основную сетку Большого шлема. Первый и второй круги турнира практически не сопротивлялись: американка Элисон Риск и француженка Диан Парри сдались нашей звезде со счётом 6–2 и 6–1, причём обе. Шестая ракетка мира и ровесница Эрики Андреевой, Коко Гауфф, одержала над Миррой победу.

Уимблдон тоже часть турниров Большого шлема. Ради того чтобы попасть на него, Мирра последовательно вынесла Розу Висенс Мас, Хлою Паке и Тамару Корпач. В основной сетке наша героиня вышла в четвёртый раунд — и впервые со времён Марии Шараповой добилась такого успеха до 17 лет. По итогам своего блистательного 2023-го Мирра была признана «Новичком года» Женской теннисной ассоциацией.

Победы Мирры Андреевой 2024

В 2024 году Мирра Андреева поехала на Олимпиаду. Фото © ТАСС / AP / Aurelien Morissard

Следующий год после 2023-го тоже стал для Мирры Андреевой победоносным. Уже в январе она вышла в четвертьфинала WTA. Потом побила рекорд этого же турнира, до 17 лет одержав семь побед на WTA 1000. Потом был «Ролан Гаррос» — тут Мирра стала первой с 1997 года самой молодой спортсменкой, дошедшей до полуфинала. Но это даже не главная её победа за этот год.

В августе 2024 года в Париже проходили Олимпийские игры. В парном разряде Мирра Андреева с Дианой Шнайдер завоевали серебряную медаль. Под конец года Андрееву и Шнайдер наградили разрядом «Заслуженный мастер спорта России». Итогом 2024-го для Мирры стал топ-20 одиночного рейтинга теннисисток всего мира.

Когда будут новые матчи с Миррой Андреевой

Мирру Андрееву ждут на Открытом чемпионате Майами, а также на классических соревнованиях. Фото © ТАСС /

Если учесть её умопомрачительные успехи, совсем неудивительно, что Мирра Андреева будет играть весь 2025 год. Ближайший её матч запланирован на 21 февраля — это будет одна тридцать вторая Открытого чемпионата Майами. Потом её точно следует ожидать на WTA 1000 в Мадриде с 23 апреля до 5 мая. «Роллан Гаррос» будет в этом году с 25 мая по 7 июня, и Андреевой там более чем рады. А на Уимблдоне она может оказаться с 30 июня по 12 июля.