Звёздный стилист Лисовец отжёг на танцполе с Бузовой, его тут же обвинили в симуляции рака
Стилист Влад Лисовец встал на колени перед Ольгой Бузовой после новости о раке
Стилист Влад Лисовец, которому недавно диагностировали тяжёлую форму онкологии, отжёг с певицей Ольгой Бузовой на одном из вечерних мероприятий. Он был замечен на вечеринке, веселясь с исполнительницей и даже успел встать перед ней на колени.
Влад Лисовец встал на колени перед Ольгой Бузовой. Обложка © Telegram / Бузова
Фанаты обрадовались, что у модного эксперта нет явных симптомов болезни или плохого настроения — Лисовец просто наслаждался жизнью. А телеведущий Отар Кушанашвили, который поборол онкологию, высказал мнение, что у стилиста нет того смертельного диагноза.
«Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем», — заявил журналист в своём шоу «Каково?!».
Недавно стало известно, что Влад Лисовец страдает от неизлечимой болезни — у стилиста обнаружили запущенную форму рака. Согласно информации из СМИ, первый этап лечения не принёс ожидаемых результатов. Вскоре после этой новости сам специалист в модной сфере связался с общественностью и подтвердил наличие проблем со здоровьем.
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