Звёздный стилист Лисовец отжёг на танцполе с Бузовой, его тут же обвинили в симуляции рака

Стилист Влад Лисовец, которому недавно диагностировали тяжёлую форму онкологии, отжёг с певицей Ольгой Бузовой на одном из вечерних мероприятий. Он был замечен на вечеринке, веселясь с исполнительницей и даже успел встать перед ней на колени.

Влад Лисовец встал на колени перед Ольгой Бузовой. Обложка © Telegram / Бузова

Фанаты обрадовались, что у модного эксперта нет явных симптомов болезни или плохого настроения — Лисовец просто наслаждался жизнью. А телеведущий Отар Кушанашвили, который поборол онкологию, высказал мнение, что у стилиста нет того смертельного диагноза.

«Если мои худшие подозрения в том, что это придумано, подтвердятся, ты станешь нерукопожатным персонажем», — заявил журналист в своём шоу «Каково?!».