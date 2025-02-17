«Скрывать не буду»: Влад Лисовец вышел на связь и ответил о его раке четвёртой стадии

Звёздный стилист Влад Лисовец вышел на связь, чтобы прокомментировать информацию о раке на поздней стадии. Он подтвердил проблемы со здоровьем и выложил провокационные фотографии. На кадрах мужчина позирует вместе с вязаным раком.

Влад Лисовец. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets

«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду. Но посмотрите на меня и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. Есть такое понятие — лечение, словом. Я продолжаю», — написал стилист в соцсетях.

Лисовец также призвал подписчиков регулярно проверять своё здоровье. По его словам, мы живём в продвинутое время, когда существуют новейшие разработки для лечения разных заболеваний. Он также посоветовал слушать свой организм, ведь он «всегда сигнализирует и даёт знаки».