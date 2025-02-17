«Скрывать не буду»: Влад Лисовец вышел на связь и ответил о его раке четвёртой стадии
Стилист Лисовец после сообщений об онкологии заявил, что всё не так плохо
Влад Лисовец. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets
Звёздный стилист Влад Лисовец вышел на связь, чтобы прокомментировать информацию о раке на поздней стадии. Он подтвердил проблемы со здоровьем и выложил провокационные фотографии. На кадрах мужчина позирует вместе с вязаным раком.
Влад Лисовец. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets
«Проблема действительно есть, тут я скрывать не буду. Но посмотрите на меня и последние поездки — всё не так плохо, как пишут и как некоторым хотелось бы. Есть такое понятие — лечение, словом. Я продолжаю», — написал стилист в соцсетях.
Лисовец также призвал подписчиков регулярно проверять своё здоровье. По его словам, мы живём в продвинутое время, когда существуют новейшие разработки для лечения разных заболеваний. Он также посоветовал слушать свой организм, ведь он «всегда сигнализирует и даёт знаки».
Напомним, что ранее появилась информация о том, что у звёздного стилиста нашли запущенную стадию рака. 52-летний Лисовец уже прошёл первый этап химиотерапии, якобы начал активно терять волосы и меняться внешне. Однако, судя по свежим фотографиям, это не так.