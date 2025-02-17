Речь не о выздоровлении, а о жизни с болезнью: Онколог оценил известие о раке у стилиста Лисовца

Сегодня появилась информация, что звёздного стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным из-за поздней стадии рака. Он уже начал терять волосы и меняться внешне. По словам врача-онколога Евгения Черёмушкина, эти симптомы указывают на интоксикацию, внутреннее отравление организма. А это может означать, что опухоль либо растёт быстро, либо (даже если росла медленно) уже достигла значительных размеров.

По словам онколога, опухоль могла долго себя не проявлять, а затем пациент может ощутить слабость или симптомы каких-то своих сопутствующих заболеваний. Часто люди приходят к врачу с одной проблемой, и уже после обследования узнают, что у них рак.

Когда опухоль начинает развиваться, она бесконтрольно делится, не выполняя никаких функций, и выделяет большое количество токсинов. Разрушаются здоровые ткани, происходит интоксикация. Но для появления таких симптомов опухоль должна быть достаточно большой или быстро расти, метастазировать, поражая жизненно важные органы и нарушая их функции. Либо она растёт медленно, но уже достигла значительных размеров. Черемушкин Евгений Александрович Врач-онколог

Химиотерапия, первый этап которой Лисовец уже прошёл, нацелена на уничтожение опухолевых клеток. Между курсами терапии обязателен интервал около двух-трёх недель, чтобы организм быстрее восстановился. Она даёт шанс даже при запущенной стадии заболевания продлить человеку жизнь, отметил онколог в беседе с Life.ru.

«Лечение – это как война. Если интенсивно заниматься дезинтоксикацией, удалением побочных эффектов, человек может жить годами даже с распространённой стадией. Но ресурсы организма не бесконечны. Мы не говорим о выздоровлении, когда у пациента онкология на такой стадии, а о жизни с болезнью. Задача – позволить человеку жить, функционировать, сохранять ясность ума, силы», — сказал Черёмушкин.

Сколько лет можно поддерживать жизнедеятельность — зависит от самой опухоли. Если это, например, лейкоз, клетки которого удваиваются за часы, человек может умереть за пару недель. А есть опухоли с доброкачественным течением, которые можно оставить в покое и наблюдать несколько лет.

Поэтому Черемушкин напоминает о важности регулярных обследований, так как большинство опухолей никак себя не проявляют на ранних стадиях, но выявить их можно при обращении к врачу.