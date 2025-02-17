Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 февраля, 11:09

Речь не о выздоровлении, а о жизни с болезнью: Онколог оценил известие о раке у стилиста Лисовца

Онколог Черёмушкин: Течение рака у Лисовца зависит от вида опухоли и организма

Влад Лисовец. Фото © VK / Владислав Лисовец

Влад Лисовец. Фото © VK / Владислав Лисовец

Сегодня появилась информация, что звёздного стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным из-за поздней стадии рака. Он уже начал терять волосы и меняться внешне. По словам врача-онколога Евгения Черёмушкина, эти симптомы указывают на интоксикацию, внутреннее отравление организма. А это может означать, что опухоль либо растёт быстро, либо (даже если росла медленно) уже достигла значительных размеров.

По словам онколога, опухоль могла долго себя не проявлять, а затем пациент может ощутить слабость или симптомы каких-то своих сопутствующих заболеваний. Часто люди приходят к врачу с одной проблемой, и уже после обследования узнают, что у них рак.

Когда опухоль начинает развиваться, она бесконтрольно делится, не выполняя никаких функций, и выделяет большое количество токсинов. Разрушаются здоровые ткани, происходит интоксикация. Но для появления таких симптомов опухоль должна быть достаточно большой или быстро расти, метастазировать, поражая жизненно важные органы и нарушая их функции. Либо она растёт медленно, но уже достигла значительных размеров.

Черемушкин Евгений Александрович

Врач-онколог

Когда опухоль начинает развиваться, она бесконтрольно делится, не выполняя никаких функций, и выделяет большое количество токсинов. Разрушаются здоровые ткани, происходит интоксикация. Но для появления таких симптомов опухоль должна быть достаточно большой или быстро расти, метастазировать, поражая жизненно важные органы и нарушая их функции. Либо она растёт медленно, но уже достигла значительных размеров.
Когда опухоль начинает развиваться, она бесконтрольно делится, не выполняя никаких функций, и выделяет большое количество токсинов. Разрушаются здоровые ткани, происходит интоксикация. Но для появления таких симптомов опухоль должна быть достаточно большой или быстро расти, метастазировать, поражая жизненно важные органы и нарушая их функции. Либо она растёт медленно, но уже достигла значительных размеров.
«Сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке
«Сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке

Химиотерапия, первый этап которой Лисовец уже прошёл, нацелена на уничтожение опухолевых клеток. Между курсами терапии обязателен интервал около двух-трёх недель, чтобы организм быстрее восстановился. Она даёт шанс даже при запущенной стадии заболевания продлить человеку жизнь, отметил онколог в беседе с Life.ru.

«Лечение – это как война. Если интенсивно заниматься дезинтоксикацией, удалением побочных эффектов, человек может жить годами даже с распространённой стадией. Но ресурсы организма не бесконечны. Мы не говорим о выздоровлении, когда у пациента онкология на такой стадии, а о жизни с болезнью. Задача – позволить человеку жить, функционировать, сохранять ясность ума, силы», — сказал Черёмушкин.

Сколько лет можно поддерживать жизнедеятельность — зависит от самой опухоли. Если это, например, лейкоз, клетки которого удваиваются за часы, человек может умереть за пару недель. А есть опухоли с доброкачественным течением, которые можно оставить в покое и наблюдать несколько лет.

Звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» победила рак
Звезда фильмов «Мимино» и «Покровские ворота» победила рак

Поэтому Черемушкин напоминает о важности регулярных обследований, так как большинство опухолей никак себя не проявляют на ранних стадиях, но выявить их можно при обращении к врачу.

Напомним, что для эффективного лечения стилиста врачи решили созвать консилиум. Об онкологии Лисовец узнал ещё осенью прошлого года, когда пришёл к врачам с жалобами на самочувствие.

Андрей Горяничев
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Влад Лисовец
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar