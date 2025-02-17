Речь не о выздоровлении, а о жизни с болезнью: Онколог оценил известие о раке у стилиста Лисовца
Онколог Черёмушкин: Течение рака у Лисовца зависит от вида опухоли и организма
Влад Лисовец. Фото © VK / Владислав Лисовец
Сегодня появилась информация, что звёздного стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным из-за поздней стадии рака. Он уже начал терять волосы и меняться внешне. По словам врача-онколога Евгения Черёмушкина, эти симптомы указывают на интоксикацию, внутреннее отравление организма. А это может означать, что опухоль либо растёт быстро, либо (даже если росла медленно) уже достигла значительных размеров.
По словам онколога, опухоль могла долго себя не проявлять, а затем пациент может ощутить слабость или симптомы каких-то своих сопутствующих заболеваний. Часто люди приходят к врачу с одной проблемой, и уже после обследования узнают, что у них рак.
Когда опухоль начинает развиваться, она бесконтрольно делится, не выполняя никаких функций, и выделяет большое количество токсинов. Разрушаются здоровые ткани, происходит интоксикация. Но для появления таких симптомов опухоль должна быть достаточно большой или быстро расти, метастазировать, поражая жизненно важные органы и нарушая их функции. Либо она растёт медленно, но уже достигла значительных размеров.
Химиотерапия, первый этап которой Лисовец уже прошёл, нацелена на уничтожение опухолевых клеток. Между курсами терапии обязателен интервал около двух-трёх недель, чтобы организм быстрее восстановился. Она даёт шанс даже при запущенной стадии заболевания продлить человеку жизнь, отметил онколог в беседе с Life.ru.
«Лечение – это как война. Если интенсивно заниматься дезинтоксикацией, удалением побочных эффектов, человек может жить годами даже с распространённой стадией. Но ресурсы организма не бесконечны. Мы не говорим о выздоровлении, когда у пациента онкология на такой стадии, а о жизни с болезнью. Задача – позволить человеку жить, функционировать, сохранять ясность ума, силы», — сказал Черёмушкин.
Сколько лет можно поддерживать жизнедеятельность — зависит от самой опухоли. Если это, например, лейкоз, клетки которого удваиваются за часы, человек может умереть за пару недель. А есть опухоли с доброкачественным течением, которые можно оставить в покое и наблюдать несколько лет.
Поэтому Черемушкин напоминает о важности регулярных обследований, так как большинство опухолей никак себя не проявляют на ранних стадиях, но выявить их можно при обращении к врачу.
Напомним, что для эффективного лечения стилиста врачи решили созвать консилиум. Об онкологии Лисовец узнал ещё осенью прошлого года, когда пришёл к врачам с жалобами на самочувствие.