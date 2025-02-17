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17 февраля, 06:06

Звёздного стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным

Mash: У стилиста Влада Лисовца нашли рак на поздней стадии, лечение не помогает

Влад Лисовец. Обложка © VK / Владислав Лисовец

Влад Лисовец. Обложка © VK / Владислав Лисовец

У звёздного стилиста Влада Лисовца нашли запущенную стадию рака. Врачи могут признать его неизлечимо больным, пишет телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, 52-летний Лисовец уже прошёл первый этап химиотерапии, однако результатов не наблюдалось. Пациент начал активно терять волосы и меняться внешне. Врачи решили созвать консилиум и попытаться подобрать эффективное лечение.

Лисовец узнал о раке осенью прошлого года, когда пришёл к врачам с жалобами на самочувствие. По словам медиков, стадия онкозаболевания была запущенной.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская актриса Марина Дюжева победила онкологию спустя полтора года лечения. Она столкнулась с раком горла, который был выявлен на ранней стадии. После нескольких курсов химиотерапии злокачественных клеток у 69-летней Дюжевой не осталось.

Николай Рюмин
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