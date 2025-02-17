Звёздного стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным

У звёздного стилиста Влада Лисовца нашли запущенную стадию рака. Врачи могут признать его неизлечимо больным, пишет телеграм-канал Mash.

По данным телеграм-канала, 52-летний Лисовец уже прошёл первый этап химиотерапии, однако результатов не наблюдалось. Пациент начал активно терять волосы и меняться внешне. Врачи решили созвать консилиум и попытаться подобрать эффективное лечение.

Лисовец узнал о раке осенью прошлого года, когда пришёл к врачам с жалобами на самочувствие. По словам медиков, стадия онкозаболевания была запущенной.