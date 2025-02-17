Звёздного стилиста Влада Лисовца могут признать неизлечимо больным
Mash: У стилиста Влада Лисовца нашли рак на поздней стадии, лечение не помогает
Влад Лисовец. Обложка © VK / Владислав Лисовец
У звёздного стилиста Влада Лисовца нашли запущенную стадию рака. Врачи могут признать его неизлечимо больным, пишет телеграм-канал Mash.
По данным телеграм-канала, 52-летний Лисовец уже прошёл первый этап химиотерапии, однако результатов не наблюдалось. Пациент начал активно терять волосы и меняться внешне. Врачи решили созвать консилиум и попытаться подобрать эффективное лечение.
Лисовец узнал о раке осенью прошлого года, когда пришёл к врачам с жалобами на самочувствие. По словам медиков, стадия онкозаболевания была запущенной.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская актриса Марина Дюжева победила онкологию спустя полтора года лечения. Она столкнулась с раком горла, который был выявлен на ранней стадии. После нескольких курсов химиотерапии злокачественных клеток у 69-летней Дюжевой не осталось.