«Сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке
Актёр Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке и прочитал стихотворение
Актёр Олег Меньшиков вышел на связь с поклонниками, прочитав стихотворение Омара Хайяма. Видеоролик появился вскоре после того, как в Сети распространились сообщения о том, что у него обнаружили онкологическое заболевание.
Олег Меньшиков читает стих Омара Хайяма. Видео © Telegram / OLEGMENSHIKOV.RU | Олег Меньшиков
«Урод над красотой смеётся, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянётся, продавший мило улыбнётся, а сплетник гордый, как овца. И нет начала и конца», — зачитал стихотворение 64-летний актёр в видеоролике.
По всей видимости, таким образом он решил прокомментировать слухи о диагностированной ему онкологии.
Напомним, ранее распространились новости о том, что у Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Однако позднее на связь вышел агент артиста, назвавший подобные заявления «бредом».
ТАСС / Александр Щербак