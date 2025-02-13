«Сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке

Актёр Олег Меньшиков вышел на связь с поклонниками, прочитав стихотворение Омара Хайяма. Видеоролик появился вскоре после того, как в Сети распространились сообщения о том, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Олег Меньшиков читает стих Омара Хайяма. Видео © Telegram / OLEGMENSHIKOV.RU | Олег Меньшиков

«Урод над красотой смеётся, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянётся, продавший мило улыбнётся, а сплетник гордый, как овца. И нет начала и конца», — зачитал стихотворение 64-летний актёр в видеоролике.

По всей видимости, таким образом он решил прокомментировать слухи о диагностированной ему онкологии.