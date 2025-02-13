Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 февраля, 12:34

«Сплетник гордый, как овца»: Олег Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке

Актёр Меньшиков вышел на связь на фоне сообщений о раке и прочитал стихотворение

Актёр Олег Меньшиков вышел на связь с поклонниками, прочитав стихотворение Омара Хайяма. Видеоролик появился вскоре после того, как в Сети распространились сообщения о том, что у него обнаружили онкологическое заболевание.

Олег Меньшиков читает стих Омара Хайяма. Видео © Telegram / OLEGMENSHIKOV.RU | Олег Меньшиков

«Урод над красотой смеётся, тупой — над гением творца. Предавший в верности клянётся, продавший мило улыбнётся, а сплетник гордый, как овца. И нет начала и конца», — зачитал стихотворение 64-летний актёр в видеоролике.

По всей видимости, таким образом он решил прокомментировать слухи о диагностированной ему онкологии.

Напомним, ранее распространились новости о том, что у Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Однако позднее на связь вышел агент артиста, назвавший подобные заявления «бредом».

Жена Буйнова вышла на связь после сообщений о лечении певца от рака
Жена Буйнова вышла на связь после сообщений о лечении певца от рака
Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Мария Любицкая
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar