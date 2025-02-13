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13 февраля, 05:35

У Олега Меньшикова нашли рак

Mash: У Олега Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание

Олег Меньшиков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Олег Меньшиков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

У знаменитого российского актёра Олега Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, артист проходит специальную терапию. Ранее уже была информация, что Меньшиков болен. СМИ сообщали, что он резко похудел и облысел. На светском мероприятии актёр показался в мешковатой одежде и шапке.

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Ранее Life.ru писал, что российская актриса Марина Дюжева победила онкологию спустя полтора года лечения. Она столкнулась с раком горла, который был выявлен на ранней стадии. Артистка снималась в картине «Покровские ворота» вместе с Меньшиковым.

Николай Рюмин
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