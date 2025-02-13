У Олега Меньшикова нашли рак

У знаменитого российского актёра Олега Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, артист проходит специальную терапию. Ранее уже была информация, что Меньшиков болен. СМИ сообщали, что он резко похудел и облысел. На светском мероприятии актёр показался в мешковатой одежде и шапке.