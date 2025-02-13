Агент Олега Меньшикова назвала сообщения о раке у актёра бредом

«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», — сказала она в беседе с 360.ru и NEWS.ru, уточнив, что уже 14 февраля он появится на сцене театра согласно расписанию.