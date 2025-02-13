Агент Олега Меньшикова назвала сообщения о раке у актёра бредом
Олег Меньшиков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко
Распространившиеся в СМИ сообщения, что у актёра Олега Меньшикова обнаружили рак, не соответствуют действительности. Об этом заявила агент артиста Ксения Дремова.
«Олег Евгеньевич не будет комментировать этот бред. <…> Он чувствует себя прекрасно и выглядит прекрасно. Все постановки с участием народного артиста в Театре Ермоловой идут согласно репертуару», — сказала она в беседе с 360.ru и NEWS.ru, уточнив, что уже 14 февраля он появится на сцене театра согласно расписанию.
Напомним, ранее в Сети распространилась новость о том, что у российского актёра Олега Меньшикова обнаружили онкологическое заболевание. Примечательно, что до этого в СМИ отмечали, что в последнее время актёр сильно похудел и облысел.