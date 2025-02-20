«До самого сердца»: Больной раком стилист Лисовец записал обращение к поклонникам
Стилист Влад Лисовец поблагодарил поклонников за поддержку в борьбе с раком
Российский стилист Владислав Лисовец обратился к своим поклонникам после новости об онкологии на поздней стадии. Модный эксперт поблагодарил всех за слова поддержки и выразил признательность неравнодушным подписчикам. Видео он опубликовал в личном блоге в соцсетях.
Лисовец обратился к подписчикам. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets
«Друзья, огромное вам спасибо за слова поддержки, я вообще не ожидал, и мне очень приятно, что вы так тонко, так грамотно пишете и стучитесь до самого сердца. Я считаю, что те 30 лет, которые я стучался до ваших сердец, сейчас возвращаются мне обратно», — сказал Лисовец.
Эксперт в сфере моды отметил, что несмотря на заболевание, он продолжает работать и не опускает руки. Также Лисовец остаётся верен себе на фоне новостей о болезни, поэтому продолжает подбирать для каждого выхода стильные образы, в которых щеголяет перед фанатами.
Ранее стало известно, что Влад Лисовец неизлечимо болен — у стилиста диагностировали запущенную форму онкологии. По данным СМИ, первый этап лечения результатов не дал. Вскоре после этого известия сам эксперт в области моды вышел на связь, подтвердив проблемы со здоровьем.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vladislavlisovets