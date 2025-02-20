«До самого сердца»: Больной раком стилист Лисовец записал обращение к поклонникам

Российский стилист Владислав Лисовец обратился к своим поклонникам после новости об онкологии на поздней стадии. Модный эксперт поблагодарил всех за слова поддержки и выразил признательность неравнодушным подписчикам. Видео он опубликовал в личном блоге в соцсетях.

«Друзья, огромное вам спасибо за слова поддержки, я вообще не ожидал, и мне очень приятно, что вы так тонко, так грамотно пишете и стучитесь до самого сердца. Я считаю, что те 30 лет, которые я стучался до ваших сердец, сейчас возвращаются мне обратно», — сказал Лисовец.