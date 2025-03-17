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17 марта, 09:28

Максим Виторган вышел на связь из больничной палаты и показал свой «индивидуальный транспорт»

Актёр Максим Виторган рассказал, что не может ходить без ходунков после операции

Максим Виторган. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

Максим Виторган. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

Российский актёр Максим Виторган выложил в запрещённой сети фото, на котором стоит на ходунках. Мужчина заметно похудел и, очевидно, что на данный момент не может ходить самостоятельно. Причиной тому стала недавно перенесённая операция 52-летнего артиста.

Максим Виторган на специальном приспособлении для перемещений. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

Максим Виторган на специальном приспособлении для перемещений. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mvitorgan

«Я и мой индивидуальный транспорт. Спасибо всем за слова и дела поддержки! Мы будем жить теперь по-новому (оно же хорошо забытое старое)», — с иронией подписал фото Виторган.

Ранее артист делился снимками из больничной палаты, где демонстрировал все прелести пребывания там — катетеры, процедуры, анализы, но какую именно операцию перенёс Максим Виторган — неизвестно. Сам актёр не раскрыл эту тайну подписчикам.

Поклонники артиста интересуются его состоянием, желают скорейшего восстановления, а также отмечают, что Виторган заметно похудел.

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Ранее стало известно, что в больничной палате оказалась коллега Виторгана — актриса Елена Яковлева. Звезду «Каменской» госпитализировали в Москве, так как 64-летняя артистка пожаловалась на сильные боли в области живота.

Ольга Сливченко
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