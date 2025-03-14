Звезда «Каменской» Елена Яковлева попала в больницу
Елена Яковлева. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева экстренно госпитализирована в Москве, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе.
Предварительно, у неё заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Артистке назначили терапию, она будет находиться под наблюдением медиков.
В 2014 году Яковлева рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей резко стало плохо во время выступления на сцене.
Яковлева — народная артистка РФ, известна по фильмам «Интердевочка», «Петербургские тайны», «Я остаюсь», «Ëлки», «Последний богатырь», «Чебурашка» и ещё более чем 100 лентам.
А ранее Life.ru рассказывал, что народный артист России Виктор Сухоруков перенёс острый инфаркт миокарда. В больнице ему сделали коронарное шунтирование. Как отметил актёр, во время процедуры стало известно, что это уже второй инфаркт, — первый он перенёс в 2008 году.