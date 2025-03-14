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14 марта, 07:01

Звезда «Каменской» Елена Яковлева попала в больницу

Елена Яковлева. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Елена Яковлева. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Звезда сериала «Каменская» Елена Яковлева экстренно госпитализирована в Москве, пишет SHOT. По данным телеграм-канала, 64-летняя актриса пожаловалась на сильные боли в животе.

Предварительно, у неё заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Артистке назначили терапию, она будет находиться под наблюдением медиков.

В 2014 году Яковлева рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей резко стало плохо во время выступления на сцене.

Яковлева — народная артистка РФ, известна по фильмам «Интердевочка», «Петербургские тайны», «Я остаюсь», «Ëлки», «Последний богатырь», «Чебурашка» и ещё более чем 100 лентам.

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А ранее Life.ru рассказывал, что народный артист России Виктор Сухоруков перенёс острый инфаркт миокарда. В больнице ему сделали коронарное шунтирование. Как отметил актёр, во время процедуры стало известно, что это уже второй инфаркт, — первый он перенёс в 2008 году.

Александра Вишнякова
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