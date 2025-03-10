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10 марта, 05:00

Лариса Долина обратилась в больницу за помощью из-за жутких болей в плече

SHOT: Лариса Долина получила травму плеча на фоне загруженного графика

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official

Лариса Долина обратилась за медицинской помощью. Певица получила травму плеча на фоне слишком загруженного рабочего графика.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 69-летняя исполнительница сама обратилась за врачебной помощью и пожаловалась на сильные боли в плече, из-за которых ей тяжело даже пошевелить рукой. В ходе обследования выяснилось, что у народной артистки повреждено сухожилие.

Долиной порекомендовали снизить нагрузку и исключить поднятие тяжестей до полного восстановления. После исчезновения симптомов ей нужно будет пройти специальный комплекс ЛФК. Однако сама певица не намерена менять планы и снижать темпы работы — уже сегодня она выступает в Смоленске.

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Мария Любицкая
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