Лариса Долина обратилась в больницу за помощью из-за жутких болей в плече

Лариса Долина обратилась за медицинской помощью. Певица получила травму плеча на фоне слишком загруженного рабочего графика.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, 69-летняя исполнительница сама обратилась за врачебной помощью и пожаловалась на сильные боли в плече, из-за которых ей тяжело даже пошевелить рукой. В ходе обследования выяснилось, что у народной артистки повреждено сухожилие.

Долиной порекомендовали снизить нагрузку и исключить поднятие тяжестей до полного восстановления. После исчезновения симптомов ей нужно будет пройти специальный комплекс ЛФК. Однако сама певица не намерена менять планы и снижать темпы работы — уже сегодня она выступает в Смоленске.