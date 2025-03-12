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12 марта, 15:56

73-летний Виктор Сухоруков перенёс операцию на сердце после инфаркта

Виктор Сухоруков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Виктор Сухоруков. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс операцию из-за ишемической болезни сердца. Об этом он рассказал сайту MK.Ru.

«Вообще, скажу, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя, как обычно, отлично, готовился к поездке в Саратов. И весь февраль был у меня очень насыщенным — шесть городов по России, съёмки в фильмах «Красавица в Петербурге». Нагрузки — сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится», — рассказал он корреспонденту издания.

Сухоруков сообщил, что у него произошёл острый инфаркт миокарда. В больнице ему сделали коронарное шунтирование с использованием искусственного кровообращения. Как отметил актёр, во время процедуры стало известно, что это уже второй инфаркт — первый он перенёс в 2008 году. Он добавил, что из-за операции ему придётся приостановить все запланированные на март выступления, чтобы полноценно восстановиться после вмешательства.

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Ранее Life.ru сообщал, что 8 марта юморист Евгений Петросян угодил в реанимацию с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Позже появилась информация, что артиста будут экстренно оперировать. Но его супруга заявила, что вся информация о критическом состоянии звёздного мужа преувеличена. По её словам, он проходил плановое обследование. Буквально через день его выписали из Боткинской больницы.

Александра Мышляева
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