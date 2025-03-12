73-летний Виктор Сухоруков перенёс операцию на сердце после инфаркта

Народный артист России Виктор Сухоруков перенёс операцию из-за ишемической болезни сердца. Об этом он рассказал сайту MK.Ru.

«Вообще, скажу, что ничего не предвещало. Я чувствовал себя, как обычно, отлично, готовился к поездке в Саратов. И весь февраль был у меня очень насыщенным — шесть городов по России, съёмки в фильмах «Красавица в Петербурге». Нагрузки — сумасшедшие. И кто бы знал, что так случится», — рассказал он корреспонденту издания.