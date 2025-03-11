Боец MMA Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике. Российский атлет в тяжёлом весе стал пациентом НИИ имени Н. В. Склифосовского из-за значительных проблем со спиной.

«Александр перенёс операцию. Всё в порядке. Он в сознании», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.