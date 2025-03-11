Боец MMA Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике
Александр Емельяненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emelyanenko_merch
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике. Российский атлет в тяжёлом весе стал пациентом НИИ имени Н. В. Склифосовского из-за значительных проблем со спиной.
«Александр перенёс операцию. Всё в порядке. Он в сознании», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.
На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.
В начале марта спортсмен сообщил, что не сможет выйти на ринг против блогера Артёма Тарасова. Бой планировали на 29 марта. Емельяненко отметил, что ощутил паралич ног, и у него разошлись позвоночные диски.