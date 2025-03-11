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10 марта, 22:27

Боец MMA Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике

Александр Емельяненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emelyanenko_merch

Александр Емельяненко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / emelyanenko_merch

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко перенёс операцию на позвоночнике. Российский атлет в тяжёлом весе стал пациентом НИИ имени Н. В. Склифосовского из-за значительных проблем со спиной.

«Александр перенёс операцию. Всё в порядке. Он в сознании», — приводит ТАСС слова представителя спортсмена.

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На счету Емельяненко 29 побед, 9 поражений и 1 ничья в профессиональной карьере.

В начале марта спортсмен сообщил, что не сможет выйти на ринг против блогера Артёма Тарасова. Бой планировали на 29 марта. Емельяненко отметил, что ощутил паралич ног, и у него разошлись позвоночные диски.

Лия Мурадьян
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