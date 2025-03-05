Емельяненко отменил бой с Тарасовым, потому что у него «отнялись ноги»

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко заявил, что не сможет выйти на ринг против блогера Артёма Тарасова, бой был запланирован на 29 марта. По словам спортсмена, у него отнялись ноги и разошлись позвоночные диски.

«Кого-то огорчу, кого-то порадую, кому-то всё равно будет. У меня разошлись позвоночные диски, это вызвало грыжу, полностью передавило спинной мозг. Отнялись ноги. Доктор сказал, что после операции на реабилитацию у меня уйдёт десять месяцев. Бой с Тарасовым отменяется или переносится на потом», — объявил спортсмен в соцсети.