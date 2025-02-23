Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 20:47

ММА-бойца задержали в Кирове за оскорбления в адрес жены участника СВО и ВС РФ

Кировская полиция задержала молодого мужчину, который оскорбил супругу участника спецоперации на Украине и выразил принадлежность к запрещённой на территории РФ группировке «Азов»*. Силовики заинтересовались им после появления в Сети видеоролика, на котором парень дискредитирует Вооружённые силы России и выкрикивает нацистские лозунги.

«Сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией данный гражданин был установлен и задержан. Он будет привлечён к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанным оказался боец ММА-лиги Gas Fight Матвей Леванов. Руководство промоушена отреагировало на произошедшее и приняло решение исключить спортсмена из своих рядов.

«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — сказано в сообщении лиги.

Матвей Леванов. Фото © VK / GAS FIGHT

Матвей Леванов. Фото © VK / GAS FIGHT

«Позорище!»: Депутат высказал Life.ru мнение о продаже фальшивых госнаград на маркетплейсах
«Позорище!»: Депутат высказал Life.ru мнение о продаже фальшивых госнаград на маркетплейсах

Ранее московский суд оштрафовал альпиниста за расклейку листовок против СВО в центре российской столицы. Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar