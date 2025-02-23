ММА-бойца задержали в Кирове за оскорбления в адрес жены участника СВО и ВС РФ

Кировская полиция задержала молодого мужчину, который оскорбил супругу участника спецоперации на Украине и выразил принадлежность к запрещённой на территории РФ группировке «Азов»*. Силовики заинтересовались им после появления в Сети видеоролика, на котором парень дискредитирует Вооружённые силы России и выкрикивает нацистские лозунги.

«Сотрудниками кировской полиции во взаимодействии с Росгвардией данный гражданин был установлен и задержан. Он будет привлечён к ответственности за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанным оказался боец ММА-лиги Gas Fight Матвей Леванов. Руководство промоушена отреагировало на произошедшее и приняло решение исключить спортсмена из своих рядов.

«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — сказано в сообщении лиги.

Матвей Леванов. Фото © VK / GAS FIGHT

Ранее московский суд оштрафовал альпиниста за расклейку листовок против СВО в центре российской столицы. Его признали виновным в нарушении части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ».