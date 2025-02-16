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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 февраля, 05:52

Суд оштрафовал альпиниста за расклейку листовок против СВО в центре Москвы

В Москве оштрафовали промышленного альпиниста Евгения Твердохлебова за расклейку листовок против специальной военной операции (СВО) на Украине в центре столицы рядом со станцией метро Охотный ряд. Приговор мужчине вынес Тверской суд, сообщает ТАСС.

Твердохлебова признали виновным в рамках части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». Размер штрафа по этой статье варьируется от 30 до 50 тысяч рублей.

Сам нарушитель работает в столице в качестве промышленного альпиниста. После задержания Твердохлебов признал вину и сообщил, что сам изготовил плакат. Ранее он уже имел проблемы с законом за аналогичные нарушения.

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А ранее суд приговорил певца Шарлота* к 5,5 года колонии-поселения за реабилитацию нацизма и оскорбление верующих. В своём последнем слове он извинился за оскорбление патриарха Кирилла, сожжение паспорта, высказывания об СВО и иные выходки.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Phanphen Kaewwannarat

Наталья Афонина
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