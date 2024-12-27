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Регион
27 декабря, 13:13

Шарлот* в последнем слове раскаялся и извинился за «косяки»

Шарлот* выступил в суде Самары с последним словом перед вынесением наказания

Певец Шарлот* выступил с последним словом в суде перед вынесением приговора. Он извинился за все свои выходки, божился исправиться, а также посвятить себя семье и гражданам России. Об этом рассказал корреспондент Life.ru из здания суда. Свою речь певец читал по бумажке.

Последние слова Шарлота* перед вынесением приговора. Видео © Life.ru

«От сердца я приношу свои искренние извинения перед всеми за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики на своем профиле в Instagram**, а именно: поджёг паспорт, оскорбил патриарха всея Руси Кирилла и некоторых других высокопоставленных граждан Российской Федерации. А также за насмешливое и необдуманное отношение по теме специальной военной операции», — сказал Шарлот*.

Кроме того, 26-летний Шарлот* заявил, что готов создать семью и зачать ребёнка. Заседание проходит в Самарском областном суде. На данный момент судья удалился в совещательную комнату для вынесения решения.

Напомним, что гособвинение запросило для певца наказание в виде семи лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в размере 299 тысяч рублей. Уголовные дела на Шарлота* начали заводить в ноябре 2023 года после того, как он сделал череду антироссийских заявлений и демонстративно сжёг свой паспорт.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta***, признанной в России экстремистской.

*** Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Нарисовал флаг России и извинился: Шарлот* мечтает принести пользу стране
Нарисовал флаг России и извинился: Шарлот* мечтает принести пользу стране
Обложка ©

Life.ru

Полина Никифорова
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