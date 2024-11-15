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15 ноября, 12:45

Нарисовал флаг России и извинился: Шарлот* мечтает принести пользу стране

Певец Шарлот* извинился и нарисовал флаг России во время заседания суда в Самаре

Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин

Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин

В Самаре прошло очередное заседание суда по делу певца Эдуарда Шарлота*. Во время него подсудимый продемонстрировал записку, на которой нарисовал флаг России и написал извинения.

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — написал Шарлот* на своей записке.

На заседании в качестве свидетеля расспросили брата певца Виталия Шарлота. Он рассказал, что Эдуард* не боялся возвращения в Россию после Армении в прошлом году. Виталий также упомянул, что его брат предполагал возможные проблемы с правоохранительными органами. Следующее заседание суда состоится 22 ноября, на него суд планирует вызвать в качестве свидетеля представителя Русской Православной церкви (РПЦ).

На прошлом заседании суда Шарлот* заявил, что верит только в Бога. Он также записал своё видеопокаяние в СИЗО и заявил, что его простил патриарх Кирилл. В суде Шарлот* частично признал свою вину в реабилитации нацизма. Также его обвиняют по статье об оскорблении чувств верующих.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Полина Никифорова
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