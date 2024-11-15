Нарисовал флаг России и извинился: Шарлот* мечтает принести пользу стране

В Самаре прошло очередное заседание суда по делу певца Эдуарда Шарлота*. Во время него подсудимый продемонстрировал записку, на которой нарисовал флаг России и написал извинения.

«Примите искренние извинения. Я осознал свои ошибки и мечтаю приносить пользу своей стране. С любовью, Эдуард», — написал Шарлот* на своей записке.

На заседании в качестве свидетеля расспросили брата певца Виталия Шарлота. Он рассказал, что Эдуард* не боялся возвращения в Россию после Армении в прошлом году. Виталий также упомянул, что его брат предполагал возможные проблемы с правоохранительными органами. Следующее заседание суда состоится 22 ноября, на него суд планирует вызвать в качестве свидетеля представителя Русской Православной церкви (РПЦ).