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18 октября, 09:52

Певец Шарлот* в суде частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин

Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин

Опальный певец Эдуард Шарлот* частично признал свою вину. Артист покаялся в в Самарском областном суде, сообщает ТАСС. Ему вменяют реабилитацию нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожение официального документа.

«Частично признаю вину», — сказал певец на вопрос судьи об отношении к обвинению.

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Напомним, уголовное преследование Шарлота* началось осенью прошлого года после нескольких антироссийских заявлений и демонстративного сожжения паспорта гражданина РФ. Артист также заявил о желании жить в Киеве. Однако уже через неделю он вернулся в Россию, где был быстро арестован. Шарлот* стал фигурантом сразу пяти дел, суд отправил молодого человека под стражу. В начале октября заключённый объявил короткую голодовку.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Николай Рюмин
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