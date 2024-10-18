Певец Шарлот* в суде частично признал вину по делу о реабилитации нацизма

Опальный певец Эдуард Шарлот* частично признал свою вину. Артист покаялся в в Самарском областном суде, сообщает ТАСС. Ему вменяют реабилитацию нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожение официального документа.