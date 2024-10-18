Певец Шарлот* в суде частично признал вину по делу о реабилитации нацизма
Эдуард Шарлот*. Обложка © Telegram / Адвокат Алексей Лапузин
Опальный певец Эдуард Шарлот* частично признал свою вину. Артист покаялся в в Самарском областном суде, сообщает ТАСС. Ему вменяют реабилитацию нацизма, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий и уничтожение официального документа.
«Частично признаю вину», — сказал певец на вопрос судьи об отношении к обвинению.
Напомним, уголовное преследование Шарлота* началось осенью прошлого года после нескольких антироссийских заявлений и демонстративного сожжения паспорта гражданина РФ. Артист также заявил о желании жить в Киеве. Однако уже через неделю он вернулся в Россию, где был быстро арестован. Шарлот* стал фигурантом сразу пяти дел, суд отправил молодого человека под стражу. В начале октября заключённый объявил короткую голодовку.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.