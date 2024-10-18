«Верю только в Иисуса Христа»: Шарлот* встретит Новый год в СИЗО

Эдуард Шарлот* встретит Новый год за решёткой. Суд в Самаре продлил арест певца до 24 марта. Выступая в суде, он долго рассуждал об уголовном деле и поднятой шумихе, отметив, что верит только в Бога. Это попало на видео Life.ru.