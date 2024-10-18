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18 октября, 12:05

«Верю только в Иисуса Христа»: Шарлот* встретит Новый год в СИЗО

Суд в Самаре продлил арест певца Шарлота* до 24 марта

Эдуард Шарлот* встретит Новый год за решёткой. Суд в Самаре продлил арест певца до 24 марта. Выступая в суде, он долго рассуждал об уголовном деле и поднятой шумихе, отметив, что верит только в Бога. Это попало на видео Life.ru.

Эдуард Шарлот* в суде. Видео © Life.ru

«Я верю только в Иисуса Христа, всё остальное мне не интересно. До свидания», — сказал Шарлот*.

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Напомним, Шарлот* частично признал свою вину в реабилитации нацизма. В конце сентября его арест продлили на ещё один месяц. Шарлот не обходится без перфомансов и сидя в СИЗО — он намеревался устроить голодовку из-за неработающего радио, но быстро отказался от этой идеи. По словам артиста, патриарх Кирилл простил его за правонарушение по дело об оскорблении чувств верующих.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Обложка ©

Life.ru

Матвей Константинов
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