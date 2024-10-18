Певец Шарлот* раскрыл ответ на «видеопокаяние» из СИЗО перед патриархом Кириллом
Певец Шарлот* заявил в суде, что патриарх Кирилл его простил
На первом заседании суда по существу певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих, заявил, что после видеопокаяния из СИЗО его простил патриарх Кирилл. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.
Эдуард Шарлот* на заседании. Видео © Telegram / SHOT
В зале суда присутствовал также отец Виталий Шарлот*, а также его девушка. Мужчина заявил, что никогда не смотрел ролики 26-летнего сына. Подруга же объяснила выходки певца тем, что он просто ребячился.
«Я действительно присутствую на тех видеороликах, но это является интерпретацией. Я уверен в том, что вы можете правильно интерпретировать эти правонарушения», — сказал Шарлот* в суде.
Сейчас артисту грозит 7 лет лишения свободы, против него возбудили уже семь уголовных дел. Новое дело было заведено по статье об унижение достоинства человека по признакам национальности с применением насилия через Интернет.
В суде Шарлот* частично признал свою вину в реабилитации нацизма. В конце сентября его арест продлили на ещё один месяц. Шарлот не обходится без перфомансов и сидя в СИЗО — он намеревался устроить голодовку из-за неработающего радио, но быстро отказался от этой идеи.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sharl.ot