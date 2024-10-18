Певец Шарлот* раскрыл ответ на «видеопокаяние» из СИЗО перед патриархом Кириллом

На первом заседании суда по существу певец Эдуард Шарлот*, обвиняемый в оскорблении чувств верующих, заявил, что после видеопокаяния из СИЗО его простил патриарх Кирилл. Об этом сообщает корреспондент Life.ru с места событий.

Эдуард Шарлот* на заседании. Видео © Telegram / SHOT

В зале суда присутствовал также отец Виталий Шарлот*, а также его девушка. Мужчина заявил, что никогда не смотрел ролики 26-летнего сына. Подруга же объяснила выходки певца тем, что он просто ребячился.

«Я действительно присутствую на тех видеороликах, но это является интерпретацией. Я уверен в том, что вы можете правильно интерпретировать эти правонарушения», — сказал Шарлот* в суде.

Сейчас артисту грозит 7 лет лишения свободы, против него возбудили уже семь уголовных дел. Новое дело было заведено по статье об унижение достоинства человека по признакам национальности с применением насилия через Интернет.